Tiết kiệm điện ở Đà Nẵng: Hành động nhỏ, lợi ích lớn

Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, đặt điều hòa nhiệt độ trên 26 độ… những hành động tưởng chừng đơn giản đó nhưng nếu được duy trì để thành thói quen sẽ góp phần làm giảm tiền điện hàng tháng, làm giảm tác động của việc ô nhiễm môi trường.

Nâng cao nhận thức

Việc sử dụng điện tiết kiệm đã trở thành thói quen hàng ngày của gia đình ông Nguyễn Anh Dũng (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Ông Dũng chia sẻ: "Trước đó gia đình tôi sử dụng rất nhiều thiết bị không đúng cách, dẫn đến lãng phí điện. Sau khi áp dụng các biện pháp theo hướng dẫn của ngành điện, hàng tháng gia đình tôi tiết kiệm được một khoản khi thanh toán hóa đơn tiền điện".

Ông Nguyễn Anh Dũng tắt bớt các thiết bị điện khi không sử dụng. Ảnh: PC Đà Nẵng.

Theo ông Dũng, vào mùa nắng nóng thay vì để điều hòa ở mức nhiệt độ là 24 độ như trước đây, gia đình ông luôn duy trì ở mức 27 độ; ngoài ra ông cũng thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình tắt bớt các thiết bị điện vào giờ cao điểm.



Gia đình chị Nguyễn Thị Vân (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) cũng thường xuyên thực hành tiết kiệm điện bằng những việc làm nhỏ, từng bước mang lại hiệu quả lớn.

Nhiều năm nay khi mua các thiết bị điện, chị đều lựa chọn sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, chị cũng nhắc nhở các thành viên rút phích cắm đối với các thiết bị như tivi, dàn âm thanh, máy quạt… khi không sử dụng.

"Ngoài ra sử dụng điều hòa khi ngủ, gia đình thường bật ở mức 27 độ, hẹn giờ tắt và bật quạt gió để tận dụng hơi lạnh đến sáng, nhờ đó mà mỗi tháng gia đình chị tiết kiệm 20-30% chi phí sử dụng điện", chị Tuyết cho hay.

PC Đà Nẵng khuyến cáo người dân nên cài đặt điều hòa từ 27°C trở lên để tiết kiệm điện. Ảnh: PC Đà Nẵng.

Việc lựa chọn thiết bị điện tiết kiệm, sử dụng một cách hợp lý, khoa học…, là những giải pháp giúp tiết kiệm điện năng trong gia đình, từ đó giúp giảm chi phí tiền điện đáng kể.



Cụ thể, một mô hình đối chứng thí nghiệm về hoạt động của máy điều hòa nhiệt độ trong các điều kiện thời tiết khác nhau của Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP. Hồ Chí Minh) đã chứng minh rằng: Nếu trong cùng điều kiện nhiệt độ môi trường là 35 độ C, khi cài đặt nhiệt độ điều hòa ở 26 độ C thì điện năng tiêu thụ hết 3,55 kWh, còn cài đặt điều hòa 20 độ C thì điện năng tiêu thụ là 8,51 kWh. Như vậy, để nhiệt độ càng thấp, máy điều hòa càng tiêu thụ nhiều điện năng.

Tiết kiệm điện là tiết kiệm chi phí cho mỗi gia đình

Trong những ngày nắng nóng, người dân sử dụng máy điều hòa với thời gian dài hơn và có xu hướng cài đặt nhiệt độ thấp. Cộng với nhiệt độ môi trường cao đã tác động trực tiếp đến dàn nóng, khiến máy lạnh hoạt động nặng nề hơn nên lượng điện năng tiêu thụ gia tăng rất lớn. Điều này cũng xảy ra đối với tủ lạnh, tuy nhiên công suất thấp hơn nên mức độ ảnh hưởng cũng thấp hơn.

PC Đà Nẵng nỗ lực đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng năm 2023. Ảnh: PC Đà Nẵng.

Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, điều hòa nhiệt độ là thiết bị hao tốn điện năng nhất và chiếm tỉ trọng từ 28 - 64%, có khi đến 80% chi phí điện của cả gia đình. Khi thời tiết nắng nóng 35 đến 40 độ C, nếu bật điều hòa ở nhiệt độ 18 độ C, lúc này mức tiêu thụ điện của điều hòa có thể tăng lên đến 400% so với những ngày nhiệt độ ở mức trung bình và cài máy lạnh ở mức 27 độ C. Chính vì vậy, các gia đình nên cài đặt máy lạnh ở 27 độ C để vừa đủ mát, vừa giúp tiết kiệm điện và chi phí tiền điện.



Bên cạnh đó, hiện có những thiết bị nhỏ song nếu không sử dụng đúng cách thì lại là nguyên nhân làm tiêu hao nhiều điện năng trong gia đình. Nhiều người có thói quen không rút phích cắm ti vi ra khỏi ổ điện mà tắt bằng điều khiển từ xa cũng như không rút sạc điện thoại dù đã sạc xong. Tuy điện năng tiêu tốn tại thời điểm đó không cao nhưng xét về lâu về dài, số tiền bạn phải bỏ ra cũng nhiều đáng kể; vì vậy, nên lưu ý rút nguồn các thiết bị khi không sử dụng.

PC Đà Nẵng kêu gọi người dân, khách hàng tắt các thiết bị điện không cần thiết; sử dụng điều hòa nhiệt độ hợp lý nhằm chung tay tiết kiệm điện mùa nắng nóng. Ảnh: PC Đà Nẵng.

Ngoài ra, để tiết kiệm điện và giảm chi phí tiền điện mùa nắng nóng, người dân nên thực hiện một số biện pháp như: hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc; sử dụng tủ lạnh đúng cách đảm bảo nhiệt độ bên trong tủ dao động từ 3-6 độ C và âm 15 đến âm 18 độ C với chế độ đông lạnh; làm sạch các thiết bị, lau hết bụi bẩn giúp các thiết bị điện tăng gấp đôi công năng của nó khiến đèn sáng hơn, quạt thổi mạnh hơn; chọn loại bóng đèn led để tiết kiệm điện hơn…



"Chỉ thực hiện một hành động nhỏ để tiết kiệm điện là đã đem lại lợi ích lớn vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, cũng như tiết kiệm tài chính của khách hàng. Vì thế, hãy tắt các thiết bị điện khi không sử dụng và coi đây là việc làm thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người...", Phó Giám đốc PC Đà Nẵng Bùi Đỗ Quốc Huy chia sẻ.