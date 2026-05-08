Tiết lộ “cá mập” bí ẩn gom vàng 18 tháng liên tiếp, giá kim loại quý đang hướng mốc 5.100 USD

Trung Quốc đã gom vàng 18 tháng liên tiếp, giá kim loại quý đang hướng mốc 5.100 USD. Ảnh Getty Images.

Dữ liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) công bố hôm thứ Năm cho thấy PBOC đã bổ sung 260.000 ounce vào dự trữ vàng của Trung Quốc trong tháng trước - đánh dấu mức bổ sung hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 12/2024.

Tổng lượng vàng dự trữ của Trung Quốc đã tăng lên 74,64 triệu ounce vàng tinh vào cuối tháng 4, cao hơn mức 74,38 triệu ounce của tháng trước.

"Ngân hàng trung ương Trung Quốc hoạt động giống như một nhà phân bổ dài hạn hơn là một nhà giao dịch ngắn hạn", Shao Yu, nhà kinh tế trưởng tại trung tâm đổi mới của Trường Quản lý, Đại học Phúc Đán bình luận, đồng thời nói thêm rằng việc mua vàng của ngân hàng phản ánh cả vị thế chiến lược để giảm thiểu rủi ro và nỗ lực tối ưu hóa chi phí theo thời gian.

Ông Shao cho biết thêm rằng, PBOC có khả năng sẽ tiếp tục phương pháp "tăng dần từng bước" trong việc dự trữ vàng, điều chỉnh tốc độ một cách linh hoạt - giảm tốc độ mua khi giá tăng mạnh, đồng thời tăng cường mua vào khi giá giảm mạnh.

Ông Shao nhấn mạnh, việc Trung Quốc liên tục mua vàng đang giúp ổn định thị trường vàng toàn cầu bằng cách hạn chế rủi ro giảm giá thông qua nhu cầu ổn định.

Nói cách khác, việc gom vàng suốt 18 tháng liên tiếp của PBOC không chỉ đơn thuần là hoạt động đầu tư tài chính. Nó phản ánh chiến lược dài hạn của Bắc Kinh nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm phụ thuộc vào các tài sản định giá bằng USD trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và rủi ro trừng phạt ngày càng gia tăng.

Theo Equiti, vàng đang trở thành lựa chọn phù hợp với chiến lược này vì đây là tài sản “trung lập về chính trị”, có tính thanh khoản cao và ít chịu tác động từ các quyết định chính sách của riêng một quốc gia. Với nhiều ngân hàng trung ương, vàng hiện được xem là một trong số ít lựa chọn khả thi để đa dạng hóa dự trữ mà không gây biến động lớn trên thị trường tiền tệ.

Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council) cho biết nhu cầu vàng toàn cầu trong quý I/2026 đã đạt kỷ lục 193 tỷ USD, chủ yếu nhờ lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân tại châu Á.

Các chuyên gia nhận định việc Trung Quốc liên tục mua vàng đang tạo ra lực đỡ dài hạn cho thị trường kim loại quý. Trong bối cảnh lo ngại lạm phát, bất ổn địa chính trị và biến động tiền tệ vẫn hiện hữu, nhu cầu vàng tại châu Á tiếp tục duy trì ở mức cao.

Dù vậy, nhiều chuyên gia nhấn mạnh Trung Quốc chưa có ý định thay thế hoàn toàn đồng USD. Thay vào đó, Bắc Kinh đang theo đuổi quá trình “phi USD hóa” diễn ra từ từ, nhằm giảm rủi ro khi phụ thuộc quá lớn vào một hệ thống tài chính do Mỹ dẫn dắt.

Ở góc độ thị trường, Equiti cho rằng giá vàng hiện vẫn giữ được xu hướng tăng dài hạn dù vừa trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh liên quan tới xung đột Mỹ - Iran. Theo phân tích kỹ thuật của hãng này, mốc 4.880 USD là ngưỡng quan trọng: nếu vượt qua, giá vàng có thể hướng tới vùng 5.100 USD. Ngược lại, nếu giảm dưới vùng hỗ trợ 4.380 USD, thị trường có thể bước vào một đợt điều chỉnh sâu hơn.

Nhiều ý kiến trên các diễn đàn tài chính quốc tế cũng cho rằng việc Trung Quốc liên tục gom vàng là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị cho một giai đoạn cạnh tranh tài chính và địa chính trị kéo dài với Mỹ. Một số nhà đầu tư nhận định chiến lược này phản ánh nỗ lực giảm dần sự phụ thuộc vào tài sản định giá bằng USD trong dài hạn.