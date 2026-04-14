Tốc độ phát triển kinh tế của Vĩnh Long quý I/2026 có gì đặc biệt?

Cục Thống kê (Bộ Tài Chính) vừa có báo cáo về tốc độ phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Vĩnh Long trong quý I năm 2026.

Tốc độ phát triển kinh tế của Vĩnh Long quý I/2026 chuyển mình mạnh mẽ trên nhiều mặt trận.

Theo đó, GRDP trên địa bàn của tỉnh Vĩnh Long trong quý I năm 2026 đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 102,9% kế hoạch; khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 103,91%. Trong đó, khu vực dịch vụ đạt 109,73%, khu vực thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 109,72%.



Ở một diễn biến có liên quan, theo một báo cáo gần đây nhất của UBND tỉnh Vĩnh Long, tính chung quý I năm 2026, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (một thành phần quan trọng cấu thành GRDP) của tỉnh tăng 1,52% so với cùng kỳ.

Riêng trong tháng 3, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 25,29% so với tháng 2 và tăng 1,67% so cùng kỳ năm trước.

Về nông nghiệp và thủy sản, duy trì đà tăng trưởng ổn định với sản lượng lúa đạt 23.010 tấn và thủy sản thu hoạch đạt hơn 309.305 tấn (đạt 31,44% kế hoạch năm).

Về lĩnh vực thương mại và tiêu dùng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng tới 20% so với cùng kỳ (đạt 53.000 tỷ đồng).

Kim ngạch xuất khẩu quý I đạt 875,93 triệu USD (tăng 4,61%). Sự đóng góp lớn từ khu vực FDI (chiếm 76,71%) cho thấy Vĩnh Long vẫn là điểm đến hấp dẫn và có năng lực cạnh tranh tốt trên thị trường quốc tế.

Trong 3 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách đạt 35,44% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt kết quả khá. Cũng trong thời gian trên, Vĩnh Long có 927 doanh nghiệp mới thành lập và 244 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Hoạt động du lịch của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, lượng khách và doanh thu du lịch đều tăng so cùng kỳ năm trước. Đến tháng 3/2026, thu hút trên 1,6 triệu lượt khách đến tham quan, tăng 15,6% so cùng kỳ.

