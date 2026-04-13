Huế miễn, giảm tiền thuê nhà cho loạt đối tượng, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi

UBND TP. Huế vừa ban hành quyết định quy định chính sách ưu đãi (miễn, giảm) tiền thuê nhà đối với các đối tượng ưu tiên khi thuê nhà, đất thuộc tài sản công do nhà nước quản lý trên địa bàn.

Theo quyết định, phạm vi áp dụng là các trường hợp thuê nhà thuộc tài sản công do các tổ chức được UBND thành phố giao nhiệm vụ quản lý, khai thác.

TP. Huế miễn, giảm tiền thuê nhà cho các đối tượng ưu tiên khi thuê nhà, đất thuộc tài sản công do nhà nước quản lý trên địa bàn, trong đó doanh nghiệp cũng được hưởng lợi (ảnh minh họa).

Chính sách hướng đến nhiều nhóm đối tượng cụ thể, bao gồm: Tổ chức hội được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ nhưng chưa có trụ sở làm việc; các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác thuê nhà phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp cũng được đưa vào diện ưu tiên hỗ trợ, gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo (khởi nghiệp sáng tạo được công nhận theo quy định pháp luật).

Ngoài ra, quyết định còn áp dụng đối với các tổ chức được giao quản lý, khai thác nhà, đất và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về mức ưu đãi, UBND TP. Huế quy định rõ theo từng nhóm đối tượng. Cụ thể, miễn 100% tiền thuê nhà trong toàn bộ thời gian thuê đối với tổ chức hội được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ nhưng chưa có trụ sở làm việc, trong phạm vi diện tích theo tiêu chuẩn quy định.

Các cơ sở xã hội hóa được giảm tiền thuê nhà tương đương phần tiền thuê đất trong cơ cấu giá thuê.

Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, mức hỗ trợ là giảm 50% tiền thuê đất trong cơ cấu tiền thuê nhà, tối đa không quá 5 triệu đồng/tháng/đối tượng, thời gian hỗ trợ tối đa 3 năm kể từ ngày ký hợp đồng thuê.

Đối với doanh nghiệp được áp dụng mức hỗ trợ tương tự, giảm 50% tiền thuê đất trong giá thuê nhà, mức giảm tối đa 5 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp và thời gian hỗ trợ không quá 3 năm kể từ khi ký hợp đồng thuê.

Chính sách này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực chi phí mặt bằng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Việc ban hành chính sách ưu đãi này của TP. Huế là một trong những giải pháp cụ thể của địa phương nhằm hỗ trợ các đối tượng ưu tiên tiếp cận mặt bằng với chi phí hợp lý, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn.