Điều chỉnh đầu tư 4 tuyến cao tốc trước năm 2030

Theo đó, điều chỉnh đầu tư 4 tuyến cao tốc, đưa lên đầu tư trước năm 2030 gồm: Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi - Gia Nghĩa; cao tốc Bảo Hà - Lai Châu; cao tốc Nha Trang - Liên Khương; và cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu (đoạn Rạch Giá - Bạc Liêu).

Đối với cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Ngọc Hồi - Gia Nghĩa, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tuyến này nằm trong danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.

Một số tuyến cao tốc theo hướng Đông - Tây đã và đang được đầu tư như Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Quy Nhơn - Pleiku, Quảng Ngãi - Kon Tum.

Một số tuyến khác đang được nghiên cứu đẩy nhanh tiến độ như Phú Yên - Đắk Lắk, Nha Trang - Liên Khương. Tuyến Phan Thiết - Bình Thuận - Gia Nghĩa cũng đang được đề nghị bổ sung vào quy hoạch.

"Việc sớm hình thành tuyến kết nối phía Tây là cần thiết để phát huy hiệu quả của các đoạn tuyến này", Cục Đường bộ cho biết.

Cùng đó, tuyến đường dự kiến sẽ tăng cường kết nối liên vùng giữa khu vực Bắc Tây Nguyên, Nam Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ; tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, nông sản và khoáng sản; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Tây Nguyên.

Đối với cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, tuyến này cũng nằm trong danh mục ưu tiên đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Việc sớm đầu tư tuyến sẽ tăng cường kết nối khu vực Tây Bắc với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nâng cao năng lực vận tải và liên kết vùng; đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm năng nông nghiệp, du lịch, cửa khẩu và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.

Tương tự, cao tốc Nha Trang - Liên Khương khi sớm được hình thành sẽ phá vỡ thế độc đạo của quốc lộ 27C, vốn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở trong mùa mưa bão, gây chia cắt và gián đoạn vận chuyển hàng hóa, du lịch cũng như giao thương giữa hai trung tâm hành chính, kinh tế, du lịch của khu vực.

Tuyến cao tốc này cũng góp phần giảm áp lực giao thông, nâng cao an toàn, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế và tăng cường kết nối giữa hệ thống cảng biển duyên hải Nam Trung Bộ với trung tâm du lịch của tỉnh Lâm Đồng.

Đối với cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu (đoạn Rạch Giá - Bạc Liêu), việc sớm triển khai đầu tư sẽ nâng cao hiệu quả khai thác và kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn Cần Thơ - Cà Mau), qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển phía Tây của đồng bằng sông Cửu Long và toàn vùng.

Đồng thời, tuyến sẽ hình thành trục đường bộ cao tốc kết nối trực tiếp với cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và tuyến đường nối từ đất liền ra cảng, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và bảo đảm an ninh quốc phòng. Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng việc xem xét điều chỉnh tiến trình đầu tư đối với 4 tuyến cao tốc nêu trên là phù hợp.