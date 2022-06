Tổng giám đốc Đường Quảng Ngãi tiếp tục gom 1 triệu cổ phiếu QNS

Cổ phiếu QNS trong phiên ngày 28/6 nhích nhẹ lên mức 44.800 đồng/cổ phiếu, nếu tạm tính với mức thị giá này, ông Đàng sẽ phải chi khoảng 44,8 tỷ đồng để mua 1 triệu cổ phiếu QNS.

Ông Võ Thành Đàng, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) vừa đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu QNS.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 30/6 đến ngày 29/7/2022, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.



Thời gian gần đây, ông Đàng liên tục đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu QNS. Mới đây nhất, từ ngày 26/5 đến ngày 24/6, ông Đàng đã mua được 321.000 cổ phiếu QNS, tương ứng tỷ lệ thành công đạt hơn 30%, do điều kiện thị trường chưa phù hợp.

Trước đó, từ ngày 17/3 đến ngày 15/4, ông Đàng không mua được cổ phiếu QNS và từ ngày 21/4 đến ngày 19/4 đã mua được 963.000 cổ phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu QNS đăng ký mua vào.

Hiện ông Đàng là cổ đông lớn thứ 2 của Đường Quảng Ngãi khi đang nắm giữ gần 25,14 triệu cổ phiếu QNS, tương ứng tỷ lệ sở hữu 7,04%. Cổ đông lớn nhất là công ty con Công ty TNHH MTV Thương mại Thành Phát đang nắm giữ hơn 55,53 triệu cổ phiếu QNS, tương ứng tỷ lệ 15,56% tính đến 31/12/2021.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/6, cổ phiếu QNS nhích nhẹ 0,22% lên mức 44.800 đồng/cổ phiếu, nếu tạm tính với mức thị giá này, ông Đàng sẽ phải chi khoảng 44,8 tỷ đồng để mua 1 triệu cổ phiếu QNS.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý I/2022, Đường Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu đạt 1.830 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước thuế đạt 208 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đạt 176 tỷ đồng, lần lượt tăng 12 và 9% so với cùng kỳ.

Năm 2022, QNS lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.000 tỷ đồng, tăng trưởng 6%; lợi nhuận sau thuế đạt 1.008 tỷ đồng, giảm 20% so với thực hiện 2021. Như vậy, quý I/2022, Đường Quảng Ngãi đã hoàn thành được 23,4% mục tiêu tổng doanh thu và 17,5% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế cả năm.

Về kế hoạch đầu tư, Đường Quảng Ngãi cho biết sẽ tăng cường công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh các dự án như dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy đường An Khê lên 18.000 tấn mía/ngày, dự án Nhà máy điện sinh khối An Khê, dự án dây chuyền sản xuất đường tinh luyện RE có công suất 1.000 tấn đường/ngày nhằm đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến đưa dự án sữa chua uống tại Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy vào vận hành thương mại trong năm.

Trong báo cáo cập nhật về QNS mới đây, CTCK SSI ước tính doanh nghiệp sẽ đạt 8.800 tỷ đồng doanh thu thuần trong năm 2022 (tăng 20,5% so với cùng kỳ) và 1.450 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 16,7%) trong năm 2022. Theo đó, tăng trưởng doanh thu sẽ được thúc đẩy bởi 3 yếu tố sản lượng đường cao hơn (sản lượng đường RS tăng 20% so với cùng kỳ và 50 nghìn tấn đường RE); doanh thu sữa đậu nành tăng 11% so với cùng kỳ và doanh thu từ các mảng khác tăng 10%.