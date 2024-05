Tổng Giám đốc Thép Tiến Lên (TLH) từ nhiệm sau 14 năm ngồi "ghế nóng"

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiến Lên (HoSE: TLH) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao trong Công ty.

Cụ thể, HĐQT Thép Tiến Lên miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của bà Phạm Thị Hồng kể từ ngày 17/5/2024. Mức lương và các quyền lợi khác vẫn giữ nguyên cho đến khi có quyết định của HĐQT thay thế.

Đồng thời, Thép Tiến Lên thực hiện bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng giữ vị trí thành viên HĐQT – Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024, thời gian bổ nhiệm từ ngày 18/5/2024.

Sơ yếu lý lịch bà Phạm Thị Hồng

Được biết, bà Phạm Thị Hồng sinh năm 1968, có kinh nghiệm thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực sắt thép và vật liệu xây dựng từ năm 1993 đến nay. Trong đó, từ năm 2002 đến tháng 9/2009, bà Hồng giữ chức vụ Giám đốc tại Công ty TNHH Tiến Lên; và từ tháng 10/2009 đến ngày 17/5/2024, bà Hồng giữ chức vụ Tổng giám đốc tại Tập đoàn Thép Tiến Lên - tương ứng với hơn 14 năm bà ngồi "ghế nóng".

Ngoài việc bổ nhiệm bà Hồng, Thép Tiến Lên cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Xuân Sắc giữ vị trí thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ 2020 – 2024, thời gian bổ nhiệm cũng từ ngày 18/5.

Thép Tiến Lên báo lợi nhuận quý I "rơi tự do"

Trong quý I/2024, Thép Tiến Lên ghi nhận doanh thu đạt 1.261,4 tỷ đồng, giảm 11,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 13% về 42,3 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giữ nguyên ở mức 3,4% trong quý đầu năm nay.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I

Doanh thu tài chính tăng 239,1% lên 7,9 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 4,2% về 22,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 21,3% lên 26,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể. Cuối cùng, Công ty báo lợi nhuận sau thuế "rơi" gần 85% về vỏn vẹn hơn 953 triệu đồng.

Theo giải trình, lãnh đạo Thép Tiến Lên cho biết: doanh thu giảm do sản lượng tiêu thụ giảm so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp giảm do giá vốn bình quân vẫn còn tương đối cao.

Trong năm 2024, Thép Tiến Lên đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 6.500 tỷ và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 100 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, Công ty mới chỉ thực hiện 19,4% kế hoạch doanh thu và 1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Thép Tiến Lên tăng 5% so với đầu năm lên 4.334,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 2.739,8 tỷ đồng, chiếm 63,2% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 793,3 tỷ đồng, chiếm 18,3% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 14,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 204,3 tỷ đồng, lên 1.654,8 tỷ đồng và bằng 88,9% vốn chủ sở hữu.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 21/5, giá cổ phiếu TLH giảm 0,13% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 7.820 đồng/cổ phiếu.