Tổng Giám đốc VinaCafé Biên Hòa (VCF) xin từ nhiệm

Ông Lê Hữu Thăng, Tổng Giám đốc của VinaCafé Biên Hòa vừa gửi đơn xin từ nhiệm bắt đầu từ ngày 30/6.

Công ty CP Vinacafé Biên Hòa (HoSE: VCF) thông báo vừa nhận được đơn xin từ nhiệm Tổng Giám đốc của ông Lê Hữu Thăng.

Theo đó, ông Lê Hữu Thăng gửi đơn xin từ nhiệm bắt đầu từ ngày 30/6.

Ông Lê Hữu Thăng (SN 1966) có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và từng giữ các vị trí quan trọng về nghiên cứu và phát triển, vận hành các tổ hợp sản xuất, chế biến cà phê tại các công ty đa quốc gia hoạt động ở Mỹ, Thụy Sỹ, Úc, Nga, Thái Lan và Việt Nam.

Ông Thăng giữ chứcTổng Giám đốc của công ty cà phê này từ tháng 4/2021.

Tính đến hiện tại, ban giám đốc của VinaCafé Biên Hòa chỉ có ông Thăng, HĐQT có 4 người, trong đó ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch.

Về tình hình kinh doanh, trong quỹ I/2022, VCF ghi nhận doanh thu thuần đạt 426 tỷ đồng tăng 6,8% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế 82,5 tỷ đồng tăng 8,6% so với quý I/2021. Về lãi sau thuế công ty mẹ đạt 26,1 tỷ đồng, giảm tới 67% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của công ty, Thu nhập thuần từ hoạt động tài chính giảm 612% do thu nhập từ hoạt động đầu tư thaoá và tăng trích lập dự phòng vào các công ty con trong quý I.

Phần giảm được cấn trừ một phần từ tăng trưởng lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh trước thuế của công ty, cao hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đóng góp chủ yếu cho yếu tố tăng lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh trước thuế này là do sức tăng của doanh thu thuần, tăng 7% đạt 425 tỷ đồng từ các ngành chủ lực của công tu như ngũ cốc, cà phê hòa tan.

Năm 2022, Vinacafé Biên Hòa đưa ra chỉ tiêu doanh thu thuần đạt tối thiểu 2.500 tỷ đồng và lãi ròng 500 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo công ty này đánh giá, tình hình chiến sự thế bất ổn của giới đặc biệt là cuộc chiến tại Đông Âu vào đầu năm nay sẽ làm cho giá cả đầu vào tăng cao như giá dầu, nguyên vật liệu và bao bì tăng cao.

Điều này có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu của người tiêu dùng.

Năm ngoái, doanh nghiệp này cũng phải đối mặt với tình trạng giá nguyên liệu đầu vào tăng cao và tại nhiều thời điểm, đối tác không cung cấp được nguyên vật liệu do gặp khó khăn về vận chuyển.

Ngoài ra, việc xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp này cũng giảm do khó khăn về giao thương cùng với sự cạnh tranh khốc liệt của các đối thủ cùng ngành hàng,…

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Vinacafé Biên Hòa đã chi cổ tức theo tỷ lệ 250% (tương đương hơn 664 tỷ đồng) và lợi nhuận năm sau khi phân phối còn 751,6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCF vẫn đang nằm trong top các cổ phiếu có thị giá cao nhất sàn và tạm dừng ở 237.500 đồng/cp chốt phiên 27/6.