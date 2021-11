Top 10 công ty khai thác vàng lớn nhất giảm 5% sản lượng trong quý 3 năm 2021

Kitco News xếp hạng 10 công ty khai thác vàng lớn nhất dựa trên số liệu sản xuất hàng quý được báo cáo trong quý 3 năm 2021.

1. Newmont: 1,422 triệu ounce vàng

Sản lượng vàng của công ty trong quý 3 năm 2021 giảm 7% xuống còn 1,422 triệu ounce so với quý 3 năm 2020 (1,521 triệu ounce). Nguyên nhân sụt giảm sản lượng của Newmont đến từ mỏ CC&V - Bắc Mỹ do sản lượng nhà máy thấp hơn, độ hồi phục máy thấp hơn và quặng vàng nghèo hơn (hàm lượng vàng trong quặng thấp). Thêm vào đó, sự xuống cấp của nhà máy và sản lượng tách chiết thấp tại mỏ Yanacocha ở Nam Mỹ; thông lượng thấp hơn, máy móc xuống cấp và độ hồi phục máy thấp hơn hơn tại mỏ Boddington ở Úc; sản lượng thấp hơn tại mỏ Tanami ở Úc do hoạt động bảo trì, cấp quặng thấp hơn tại mỏ Ahafo ở Châu Phi. Cuối cùng, sản lượng của Newmont giảm do thông lượng thấp hơn tại mỏ NGM ở Nevada.



Nhà máy của Newmount. Ảnh: Mining Technology

2. Barrick: 1,092 triệu ounce vàng

Trong khoảng thời gian ba tháng của quý 3 năm 2021, sản lượng vàng 1,092 triệu ounce của Barrick ít hơn cùng kỳ năm trước 63 nghìn ounce tương đương -5%. Sản lượng vàng của Barrick giảm chủ yếu là do sự cố nhà máy cơ khí tại mỏ Goldstrike ở Carlin vào ngày 26 tháng 5 năm nay đã làm giảm sản lượng. Ngoài ra, chất lượng và sản lượng thấp hơn tại mỏ Tongon vì sự thay đổi trong kế hoạch khai thác đến năm 2023 để kéo dài tuổi thọ mỏ. Cuối cùng, lượng khai thác giảm tại mỏ Hemlo cũng góp phần làm giảm sản lượng của Barrick.

3. Polyus: 770 nghìn ounce vàng

Polyus - công ty khai thác vàng lớn nhất của Nga - đã sản xuất 770 nghìn ounce vàng trong quý 3 năm 2021, con số hầu như không thay đổi so với 771 nghìn ounce được sản xuất vào quý 3 năm 2020. Sản lượng vàng doré (hợp kim vàng và bạc) tại mỏ vàng hàng đầu - Olimpiada - đứng ở mức 293 nghìn ounce trong quý 3 năm 2021, giảm 8% so với quý 3 năm 2020.

4. AngloGold Ashanti: 613 nghìn ounce vàng

Sản lượng trong quý 3 năm 2021 là 613 nghìn ounce, giảm 17% so với 741 nghìn ounce của quý 3 năm 2020. Công ty cho biết việc khai thác bị ảnh hưởng do hoạt động khai thác dưới lòng đất tại Obuasi bị đình chỉ vào tháng 5, năng suất thấp hơn của một số quy trình và tác động của lạm phát và của COVID-19. Tất cả những điều này đã dẫn đến chi phí tăng và sản lượng giảm từ quý 3 năm 2020.

5. Gold Fields: 606 nghìn ounce vàng

Gold Fields đã có một quý sản xuất rất ổn định vào tháng 9 năm 2021, với sản lượng vàng quý 3 năm 2021 là 606 nghìn ounce, tăng 9% so với quý 3 năm 2020. Đặc biệt, mỏ South Deep đã có một quý khai thác rất năng suất với sản lượng tăng 30% so với quý 2.

Ảnh: Global Arbitration Review

6. Agnico Eagl: 542 nghìn ounce vàng

Bao gồm cả mỏ Hope Bay, sản lượng vàng của công ty trong quý 3 năm 2021 đã kỷ lục mới là 541.663 ounce với chi phí sản xuất mỗi ounce là 845 đô la, mệnh giá mỗi ounce là 784 đô la và tổng chi phí sản xuất (AISC) mỗi ounce là 1.059 đô la Mỹ.

7. Kinross: 483 nghìn ounce vàng

Trong quý 3 năm 2021, Kinross sản xuất 483.060 ounce vàng, giảm 20% so với 603.312 ounce vàng cùng kỳ năm trước, chủ yếu do sản lượng tại mỏ Tasiast giảm vì phải ngừng hoạt động sản xuất sau vụ cháy nhà máy vào tháng 6 năm 2021.

8. Harmony: 414 nghìn ounce vàng

Harmony Gold báo cáo rằng sản lượng vàng trong quý 3 năm 2021 là 413.714 ounce, cao hơn 32% so với một năm trước (quý 3 năm 2020 là 313.725 ounce), chủ yếu nhờ cải thiện sản xuất tại các mỏ Moab Khotsong, Kusasalethu, Doornkop và khai thác tài nguyên bề mặt.

Nhà máy của Harmony. Ảnh: Mining Weekly

9. Polymetal: 399 nghìn ounce vàng

Công ty khai thác Polymetal của Nga, nhà sản xuất vàng và bạc hàng đầu thế giới, báo cáo rằng sản lượng vàng quý 3 năm 2021 giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 399 nghìn ounce nguyên nhân là do nhà máy đã quay lại mức sản lượng trung bình sau kỷ lục khai thác chưa từng thấy của quý 3 năm 2020.

10. Newcrest: 396 nghìn ounce vàng

Sản lượng vàng trong quý tháng 9 năm 2021 của công ty là 396 nghìn ounce - thấp hơn 21% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do tỷ lệ thông lượng nhà máy thấp hơn tại các mỏ Cadia, Lihir và Telfer. Công ty đã giải thích rằng, vì phải thay thế và nâng cấp động cơ máy nghiền SAG, công suất nhà máy của mỏ Cadia đã bị hạn chế dẫn đến sản lượng vàng thấp hơn trong giai đoạn này. Tỷ lệ thông lượng nhà máy cũng thấp hơn tại mỏ Lihir và Telfer do bị ngưng sản xuất theo kế hoạch và cả không theo kế hoạch.

Biểu đồ sản lượng quý 3/2021 của 10 công ty khai thác vàng lớn nhất. Nguồn: Kitco News

Như vậy, top 10 công ty khai thác vàng lớn nhất thế giới đã sản xuất 6,737 triệu ounce vàng trong quý 3 năm 2021, giảm 5% so với 7,096 triệu ounce được sản xuất trong quý 3 năm 2020.