TP.Huế công bố thông tin dự án nhà ở xã hội 2.074 tỷ đồng, quy mô gần 2.000 căn hộ

UBND TP.Huế vừa ban hành quyết định công bố thông tin dự án Nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu XH1 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, thuộc địa bàn phường Thanh Thủy, TP.Huế.

Việc công bố thông tin này nhằm thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án.

Dự án nhà ở xã hội tại Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, TP.Huế có tổng vốn gần 2.074 tỷ đồng, quy mô gần 2.000 căn hộ chung cư (ảnh minh họa).

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 38.081 m2, tổng diện tích xây dựng tối đa khoảng 13.328 m2, tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến khoảng 181.042 m2. Tổng số căn hộ chung cư được xây dựng khoảng 1.975 căn, diện tích căn hộ tối thiểu 25 m2 và tối đa 70 m2.

Khu đất thực hiện dự án có hiện trạng chủ yếu là đất trồng lúa nước và đất nuôi trồng thủy sản. Hiện tại xung quanh giáp 3 mặt của khu đất đã có đường giao thông được nhà nước đầu tư hoàn chỉnh, riêng trục đường quy hoạch lộ giới 18,5 m hiện nay chưa có đường giao thông.

Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án khoảng gần 2.074 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất. Trong đó, chi phí thực hiện dự án gần 2.062 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 12 tỷ đồng.

Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Dự kiến dự án sẽ hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư vào quý IV/2025, khởi công xây dựng vào quý III/2026.

Tiến độ xây dựng hoàn thành đưa công trình vào hoạt động và khai thác vận hành không quá 48 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng.