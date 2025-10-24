Bất động sản

TP. Huế chuyển đổi hơn 154 ha rừng để thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng

Trần Hòe
24/10/2025 07:40 GMT +7
Tổng cộng 154,54 ha rừng, gồm 134,03 ha rừng sản xuất và 20,51 ha rừng phòng hộ, được TP. Huế chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng.

HĐND TP.Huế vừa thông qua nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình.

Theo đó, có tổng cộng 154,54 ha rừng trồng được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình.

Phối cảnh dự án dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình, TP.Huế. 

Trong số 154,54 ha rừng trồng nói trên, có 134,03 ha rừng sản xuất và 20,51 ha rừng phòng hộ.

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình thuộc địa phận xã Phú Lộc và xã Vinh Lộc, TP.Huế.

Dự án có tổng diện tích đất 247,75 ha, chủ đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Văn Phú Resort - Lộc Bình.

Trong số 247,75 ha đất thực hiện dự án, có 3,71 ha đất trống có cây tái sinh, 154,81 ha rừng trồng (gồm 134,03 ha rừng sản xuất, 20,51 ha rừng phòng hộ và 0,27 ha ngoài ba loại rừng).

Trong số diện tích rừng trồng có 27,31 ha rừng gỗ trồng đất cát với loài cây phi lao thuộc dự án 661 do UBND xã và Đồn Biên phòng Vinh Hiền quản lý, 127,50 ha rừng gỗ trồng núi đất với loài cây keo lai do hộ gia đình và UBND xã quản lý. Rừng trồng này thuộc cấp tuổi I đến cấp tuổi IV, trữ lượng bình quân 37,60 m3/ha.

