Dự án trăm tỷ chậm tiến độ, lãnh đạo TP.Huế chỉ đạo áp giá đền bù minh bạch, sát thực tế

Chiều ngày 24/10, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh chủ trì buổi làm việc với các sở, ban ngành liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án sửa chữa nền, mặt đường và công trình trên tuyến quốc lộ 49.

Dự án sửa chữa nền, mặt đường và công trình đoạn km89+754÷km101+ 300 của tuyến quốc lộ 49 ở TP.Huế được Cục đường bộ Việt Nam phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án trong hai năm 2023 - 2024 theo kế hoạch vốn được giao nhưng đã được điều chỉnh sang năm 2023 - 2025.

Theo báo cáo của đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 4, đến nay mặt bằng có thể triển khai thi công dự án là 3,49 km/11,26 km, 7,77 km còn lại bị vướng trong công tác giải phóng mặt bằng.

Hiện nhà thầu thực hiện dự án đang triển khai thi công 11 mũi, gồm đào nền, thi công cống, tường chắn, gia cố mái taluy, đúc cấu kiện.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh, hiện tiến độ thi công dự án còn chậm do gặp nhiều khó khăn trong vướng mắc mặt bằng, vì vậy các đơn vị, địa phương cần tập trung để đẩy nhanh công tác này.

Ông Hoàng Hải Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành công tác đo đạc, kiểm kê, lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ đảm bảo chính xác, đúng quy định. Việc áp giá đền bù phải công khai, minh bạch, sát với thực tế nhằm tạo sự đồng thuận của người dân.

Ông Hoàng Hải Minh cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ chủ trương, lợi ích của dự án, qua đó bàn giao mặt bằng đúng thời hạn.

Phó Chủ tịch UBND TP.Huế khẳng định, công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ, công khai và minh bạch, góp phần sớm hoàn thành tuyến đường, đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông và phục vụ người dân...