Thành phố Huế sắp có 454 căn nhà ở xã hội tại Bàu Vá

UBND thành phố Huế vừa ban hành quyết định công bố thông tin dự án Nhà ở xã hội Bàu Vá để thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

Dự án Nhà ở xã hội Bàu Vá sẽ đầu tư xây dựng một khu nhà ở xã hội đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Dự án Nhà ở xã hội Bàu Vá, thành phố Huế sẽ có 454 căn hộ được xây dựng, tổng vốn thực hiện hơn 530 tỷ đồng (ảnh minh họa).

Dự án được thực hiện tại khu đất ký hiệu OM.A-01 thuộc thuộc địa bàn phường Thủy Xuân, diện tích khoảng 8.674 m2.

Khu đất này thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Bàu Vá đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng từ năm 2008, đã được san lấp mặt bằng. Xung quanh khu đất đã có đường giao thông với kết cấu bê tông nhựa, vỉa hè phía khu đất cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Dự án có tổng diện tích sàn xây dựng tối đa khoảng 41.635 m2, tổng số căn hộ khoảng 454 căn hộ, quy mô dân số khoảng 908 người.

Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội Bàu Vá khoảng hơn 530 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền sử dụng đất. Trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng gần 529 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng (dự kiến hoàn trả ngân sách) gần 1,4 tỷ đồng.

Thời hạn thực hiện dự án 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Dự án sẽ hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư trong quý 4/2025, khởi công vào quý 2/2026, hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động vào quý 2/2028.