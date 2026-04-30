“Trái tim” KKT Dung Quất quý I/2026 đạt lợi nhuận sau thuế cao gấp gần 21 lần so với cùng kỳ

Thiết lập kỉ lục mới

Sáng 30/4, theo thông tin từ Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), trong quý I/2026 tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng. Theo BSR, so với quý I/2025, tổng doanh thu tăng hơn 14.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế (khoảng 8.265 tỷ đồng) đạt gấp 20,7 lần, so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là mức lợi nhuận (sau thuế) kỷ lục và đạt cao nhất so với cùng kỳ của những năm trước đó của BSR.

Tàu vận chuyển dầu thô cho NMLD Dung Quất. Ảnh: BSR

Được biết trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh, đặc biệt là thời gian gần đây, BSR đã chủ động xây dựng các kịch bản vận hành phù hợp, tối ưu công suất, tận dụng chênh lệch giá giữa dầu thô đầu vào và sản phẩm đầu ra, để cải thiện biên lợi nhuận.

Song song đó, BSR còn linh hoạt trong chiến lược mua nguyên liệu, dự trữ tồn kho và điều tiết bán hàng theo diễn biến thị trường…đã giúp gia tăng hiệu quả kinh doanh, tạo bước nhảy vọt về lợi nhuận trong quý đầu năm 2026.

Trong hoạt động sản xuất, BSR thực hiện duy trì vận hành NMLD Dung Quất ổn định ở mức công suất cao, đạt khoảng 124 - 125%, so công suất bình quân quy đổi.

Theo BSR, đây là mức vận hành tối ưu, cho phép NMLD Dung Quất đạt mục tiêu kép “đảm bảo an toàn và tối đa hóa sản lượng”, để tận dụng giai đoạn thị trường thuận lợi.

Các kĩ sư đang vận hành NMLD Dung Quất. Ảnh: BSR

Nhờ vậy kết thúc quý I/2026, sản lượng sản xuất của BSR đạt hơn 1,99 triệu tấn sản phẩm các loại, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, hỗ trợ bình ổn thị trường và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia.

Khẳng định vị thế đầu đàn trong đóng góp cho ngân sách của tỉnh

Với tổng số tiền đã nộp ngân sách nhà nước (quý I/2026) hơn 3.953 tỷ đồng, BSR tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đơn vị đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh Quảng Ngãi.

Xe đang vào nhận hàng tại kho của NMLD Dung Quất. Ảnh: BSR

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và thị trường năng lượng tiềm ẩn không ít rủi ro, thế nhưng với kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy, BSR không chỉ tận dụng tốt cơ hội ngắn hạn, mà còn có nền tảng nội lực đủ mạnh để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường.

NMLD Dung Quất sẽ là hạt nhân của trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia

Với nền tảng tài chính vững chắc, năng lực quản trị chủ động và chiến lược phát triển bài bản, BSR đang thể hiện sự sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới - nơi những doanh nghiệp có năng lực thực sự sẽ vươn lên khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị năng lượng khu vực và toàn cầu.

Được biết sau khi xây dựng hoàn thành và đi vào vận hành, với vai trò và tầm quan trọng “gánh vác”, NMLD Dung Quất được ví gọi là “trái tim” của KKT Dung Quất.

Trong quá trình vận hành suốt những năm qua, NMLD Dung Quất không những góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng của quốc gia, mà đây cũng là đơn vị đóng góp lớn nhất cho ngân sách của Quảng Ngãi.

Bể chứa sản phẩm của NMLD Dung Quất. Ảnh: BSR

Đơn cử năm nay 2026, Quảng Ngãi được giao dự toán thu ngân sách nhà nước hơn 33.600 tỷ đồng, gồm thu nội địa hơn 22.800 tỷ đồng, tăng 2,2% so với thực hiện năm 2025; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 10.800 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là trong nguồn thu nội địa được giao (hơn 22.800 tỷ đồng), thì nguồn thu từ NMLD Dung Quất khoảng 7.000 tỷ đồng.