Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của biển Hải Đăng, Hà Tĩnh
Hồ Thỏa
30/04/2026 08:58 GMT +7
Sở hữu làn nước trong xanh, cảnh quan nguyên sơ và không gian yên bình, biển Hải Đăng (xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đang dần trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch địa phương, mở ra nhiều dư địa để khai thác và phát triển theo hướng bền vững.
Khám phá biển Hải Đăng, nét nguyên sơ ở Hà Tĩnh Clip: Khám phá vùng biển nguyên sơ bên bãi biển Hải Đăng (Hà Tĩnh). Bãi biển Hải Đăng, còn gọi là biển Cẩm Lĩnh (trước thuộc xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, nay thuộc xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh), là một trong những vùng biển vẫn giữ được nét hoang sơ đặc trưng. Tên gọi “Hải Đăng” bắt nguồn từ Trạm hải đăng Cửa Nhượng đặt tại khu vực này là công trình đảm nhiệm vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải, góp phần định hướng, dẫn lối để ngư dân nhận biết đất liền khi vươn khơi. Biển Hải Đăng cách phường Thành Sen (Hà Tĩnh) hơn 30 km về phía Đông Nam và cách bãi biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) khoảng 5 km. Điểm nhấn của vùng biển này là những ghềnh đá nhấp nhô, uốn lượn theo triền sóng, vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ tự nhiên. Những khối đá tự nhiên với hình thù đa dạng xen kẽ bãi cát trắng mịn, tạo nên không gian hài hòa, gần gũi. Nước biển trong xanh, có thể nhìn rõ các mảng đá ngầm dưới đáy, càng tăng thêm sức hấp dẫn với du khách. Đường bờ biển dài khoảng 4 km, thoải dần ra phía xa, sóng êm, thích hợp cho các hoạt động trải nghiệm như tắm biển, dạo chơi hay nghỉ dưỡng ngắn ngày. Không gian nơi đây vẫn giữ được sự yên tĩnh hiếm có. Du khách có thể đi chân trần trên cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của một vùng biển chưa chịu nhiều tác động từ du lịch đại trà. Vẻ đẹp hoang sơ chính là yếu tố “níu chân” du khách trong hành trình khám phá các vùng biển Hà Tĩnh. Vào mỗi buổi chiều, từ bờ biển có thể dễ dàng quan sát những con thuyền nối đuôi nhau vươn khơi, tạo nên khung cảnh sinh hoạt đặc trưng của ngư dân miền biển. Ông Trần Viết Chiến-Chủ tịch UBND xã Cẩm Trung cho biết, với lợi thế cảnh quan nguyên sơ, không gian yên bình và vị trí thuận lợi, biển Hải Đăng có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm gắn với thiên nhiên. Thời gian qua, địa phương đã đề xuất tỉnh Hà Tĩnh chủ trương khai thác, phát triển khu vực này theo hướng bài bản, phù hợp quy hoạch; đồng thời mong muốn được hỗ trợ đầu tư hạ tầng, thu hút nguồn lực xã hội hóa và kêu gọi doanh nghiệp khảo sát, hợp tác. Định hướng phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ cảnh quan, môi trường và đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân, giữ gìn nét nguyên sơ của vùng biển để tạo sức hút lâu dài.