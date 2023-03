Trúng gói thầu xây nhà ở xã hội hơn 470 tỷ tại Đồng Nai: Liên danh Phúc Hiếu - D.T.C có gì?

Liên danh Công ty TNHH Phúc Hiếu - Công ty CP Đầu tư Kiến trúc và Xây dựng D.T.C đã trúng Gói thầu số 8 Xây lắp (bao gồm các hạng mục xây lắp chính, các hạng mục phụ trợ còn lại, thiết bị toàn bộ công trình) với giá hơn 470 tỷ đồng.

Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng Kiến Giang (Bên mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 8 Xây lắp (bao gồm các hạng mục xây lắp chính, các hạng mục phụ trợ còn lại, thiết bị toàn bộ công trình) thuộc Dự án Nhà ở xã hội A6 - A7 tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (tổng mức đầu tư 641,729 tỷ đồng).

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Phúc Hiếu - Công ty CP Đầu tư Kiến trúc và Xây dựng D.T.C với giá trúng thầu 471,48 tỷ đồng, giảm 0,844 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,17%; thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng, loại hợp đồng trọn gói.

Khu nhà ở xã hội A6, A7 ở P.Quang Vinh (TP.Biên Hòa) đang được triển khai xây dựng. Ảnh báo Đồng Mai

Dự án Khu nhà ở xã hội A6-A7 tại tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 641,729 tỷ đồng, do Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai làm chủ đầu tư, được thi công trên diện tích gần 6.000m2. Dự án khi hoàn thành sẽ cung cấp ra thị trường 435 căn hộ. Thời gian thực hiện dự án là 7 năm. Dự án gồm 10 gói thầu, trong đó gói thầu số 8: Xây lắp có giá trị lớn nhất.

Theo tìm hiểu, Công ty CP Kinh doanh Nhà Đồng Nai có trụ sở tại phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đại diện pháp luật là ông Trương Đình Hiệp (SN 1968).

Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo quyết định của UBDN tỉnh Đồng Nai, sau đó sáp nhập thêm Công ty đầu tư đô thị – Kinh doanh nhà vào thành Công ty Kinh doanh nhà Đồng Nai.

Đến ngày 7/7/2005 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định chuyển giao Công ty Kinh doanh nhà cho Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Biên Hòa và được chuyển thành Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Đồng Nai theo quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 29/7/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Liên danh Phúc Hiếu - D.T.C có gì?

Dữ liệu cho thấy, Công ty TNHH Phúc Hiếu thành lập ngày 2/1/2004, có địa chỉ trụ sở chính tại Khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngành nghề chính theo đăng ký kinh doanh là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Tại thay đổi ngày 4/3/2014, Phúc Hiếu giảm vốn điều lệ từ 250 tỷ đồng xuống 105 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông Phan Thị Hiền Lương nắm 98,8%, Phan Văn Minh góp 0,95% và cổ đông Hồ Công Đức góp 0,19%.

Đến 9/5/2022, Công ty tăng vốn lên 175 tỷ đồng, trong đó, bà Phan Thị Hiền Lương góp 173,8 tỷ đồng, tương đương 99,3% vốn điều lệ; ông Phan Văn Minh góp 1 tỷ đồng, tương đương 0,6% vốn điều lệ và cổ đông Thái Thành Hiếu (cùng địa chỉ với và Phan Thị Hiền Lương) góp 200 triệu đồng, tương đương 0,1% vốn điều lệ. Người đại diện pháp luật là bà Phan Thị Hiền Lương (SN 1968) kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc công ty.

Dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Phúc Hiếu đã tham gia 39 gói thầu, trong đó trúng 36 gói, trượt 1 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thấu đạt 1.964,3 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 98,7%. Địa bàn tham gia đấu thầu chủ yếu tại tỉnh Đồng Nai. Trong đó, công ty trúng 10/11 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai mời thầu (tổng giá trị trúng thầu là 644,6 tỷ đồng); 5 gói thầu do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thiên Nam mời thầu (tổng giá trị trúng thầu là 125,2 tỷ đồng); 3 gói thầu do Ban Quản lý dự án Biên Hòa mời thầu (tổng giá trị trúng thầu là 51,5 tỷ đồng)...

Đáng chú ý, trong nhiều gói thầu do Công ty TNHH Phúc HIếu tham gia dự thầu và trở thành nhà thầu đều có sự tham gia của Công ty CP Kinh doanh Nhà Đồng Nai với tư cách là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Điểm chung của những gói thầu này là có 3 nhà thầu nộp HSDT, giá trúng thầu của Công ty TNHH Phúc Hiếu "sát" với giá gói thầu.

Đơn cử tại gói thầu số 01 Thi công xây lắp tuyến cống thoát nước D1000 đoạn từ Công ty Hualon đến Công ty LG Vina thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, do Công ty CP Dịch vụ công nghiệp Đồng Nai mời thầu. Gói thầu này cũng có 3 nhà thầu tham gia nhưng Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai, Công ty CP Xây dựng Đồng Nai đều nộp HSDT không hợp lệ. Kết quả là Công ty TNHH Phúc Hiếu trúng thầu, với giá 10,456 tỷ đồng (giá gói thầu 10,462 tỷ đồng, chênh lệch giảm 6 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,05%).

Hay tại Gói thầu xây lắp số 04 thuộc Dự án Xây dựng Trường phổ thông thực hành sư phạm thuộc Trường Đại học Đồng Nai, hạng mục: Khối thực hành mầm non và tiểu học, có 3 nhà thầu nộp HSDT gồm: Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai, Công ty CP Xây dựng Đồng Nai và Công ty TNHH Phúc Hiếu. Trong đó, Công ty TNHH Phúc Hiếu trúng thầu với giá 31,358 tỷ đồng (giá dự toán là 31,363 tỷ đồng đồng, chênh lệch giảm 5 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,01%).

Mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhưng hai công ty này cũng là đối tác của nhau tại một số gói thầu. Cụ thể, tại Gói thầu số 7 (xây lắp và thiết bị) thuộc Dự án Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ môi trường và một số đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 2 công ty này đã liên danh để trúng thầu, với giá 55,252 tỷ đồng (giá gói thầu 55,016 tỷ đồng). Gói thầu này được đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng ngân sách tỉnh Đồng Nai, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai mời thầu.

Về công ty Công ty CP Đầu tư Kiến trúc và Xây dựng D.T.C thành lập ngày 3/3/2007, trụ sở chính tại khu phố 5, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Về vốn điều lệ, tại cập nhật ngày 28/12/2016, Công ty đã giảm vốn từ 150 tỷ đồng xuống còn 70 tỷ đồng. Đại diện pháp luật là ông Phạm Đức Tùng (SN 1975) kiêm Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty.

Dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu cho thấy, Công ty CP Đầu tư Kiến trúc và Xây dựng D.T.C đã tham gia 16 gói thầu và trúng cả 16 gói. Tổng giá trị trúng thầu đạt 890,6 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với dự toán dạt 99,1%.