Nhiều ngân hàng trung ương từng ráo riết gom vàng ở mức kỷ lục, vì sao họ lại ồ ạt bán ra lúc này?

Nhiều ngân hàng trung ương đang bán vàng sau một thời gian gom mua kỷ lục. Ảnh Bloomberg

Theo các phân tích gần đây, động thái bán vàng không phản ánh sự suy giảm niềm tin vào tài sản trú ẩn này, mà chủ yếu xuất phát từ áp lực tài chính ngắn hạn của một số quốc gia.

Trên thực tế, trong giai đoạn 2022–2025, các ngân hàng trung ương đã mua vào hơn 1.000 tấn vàng mỗi năm – mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, nhằm đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào đồng USD. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, xu hướng này có dấu hiệu chững lại, thậm chí đảo chiều ở một số nền kinh tế.

Bán vàng để “chữa cháy” kinh tế

Một trong những nguyên nhân chính khiến các ngân hàng trung ương bán vàng là nhu cầu thanh khoản trong bối cảnh khủng hoảng. Nhiều quốc gia đang phải đối mặt với áp lực tỷ giá, thâm hụt ngân sách và chi phí năng lượng tăng vọt do xung đột địa chính trị.

Các chuyên gia cho rằng, việc bán vàng giúp các nước nhanh chóng huy động tiền mặt để ổn định đồng nội tệ hoặc tài trợ cho các khoản chi khẩn cấp như nhập khẩu năng lượng hay chi tiêu quân sự.

Ví dụ, một số quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ hay Nga đã được ghi nhận bán hoặc sử dụng vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế trong giai đoạn khó khăn.

Điều này cho thấy vàng không chỉ là tài sản tích trữ mà còn đóng vai trò “quỹ dự phòng” trong những thời điểm khủng hoảng.

Áp lực từ chiến sự và giá năng lượng

Bối cảnh địa chính trị, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, đang tạo ra những cú sốc lớn đối với thị trường năng lượng và tài chính toàn cầu. Giá dầu biến động mạnh khiến nhiều quốc gia nhập khẩu năng lượng rơi vào thế khó, buộc họ phải tìm nguồn tài chính bổ sung.

Trong hoàn cảnh đó, vàng trở thành tài sản dễ chuyển đổi thành tiền mặt nhất. Việc bán vàng vì thế mang tính chiến thuật, nhằm giải quyết nhu cầu trước mắt, thay vì phản ánh một sự thay đổi dài hạn trong chiến lược dự trữ.

Không phải dấu hiệu “quay lưng” với vàng

Dù xuất hiện làn sóng bán ra, các chuyên gia nhấn mạnh rằng vàng vẫn giữ vai trò cốt lõi trong dự trữ quốc gia. Các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng – như lạm phát cao, nợ công gia tăng và xu hướng “phi đô la hóa” – vẫn chưa thay đổi.

Thực tế, ngay cả khi một số ngân hàng trung ương bán ra, nhiều quốc gia khác vẫn tiếp tục tích lũy vàng, coi đây là tài sản an toàn không phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây.

Ngoài ra, nhu cầu vàng từ khu vực tư nhân và các quỹ ETF cũng có dấu hiệu phục hồi sau các đợt điều chỉnh giá, cho thấy niềm tin dài hạn vào kim loại quý này vẫn còn nguyên.

Thị trường vàng bước vào giai đoạn mới

Việc các ngân hàng trung ương vừa mua vào vừa bán ra phản ánh một giai đoạn chuyển tiếp của thị trường vàng, nơi yếu tố chiến lược dài hạn và nhu cầu ngắn hạn cùng tồn tại.

Các nhà phân tích cho rằng, thay vì nhìn nhận động thái bán vàng như một tín hiệu tiêu cực, nhà đầu tư nên hiểu đây là phản ứng linh hoạt trước bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động.

Trong dài hạn, vàng vẫn được xem là một trong những tài sản dự trữ quan trọng nhất, đặc biệt khi niềm tin vào các đồng tiền pháp định tiếp tục bị thử thách.