TT-Huế: Cấp phép đầu tư 4 dự án mới với tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng

Ngày 3/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kỳ họp thường kỳ tháng 2/2022. Theo báo cáo, trong 2 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.811 tỷ đồng, chiếm 26,4% dự toán và tăng 2,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 1.736,3 tỷ đồng, chiếm 27,2% dự toán và tăng 2% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 73,7 tỷ đồng, chiếm 16% dự toán và tăng 6,2%; thu viện trợ, huy động đóng góp 975 triệu đồng, chiếm 8,9% dự toán.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra dự án tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Ảnh: N.M.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2 tháng đầu năm ước đạt 2.837 tỷ đồng, bằng 10,1% kế hoạch, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 2, ở tỉnh có 116 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 890,4 tỷ đồng, tăng 38,1% về lượng và tăng 44% về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp ở tỉnh hoạt động trở lại là 213 doanh nghiệp, tăng 73 doanh nghiệp; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 254 doanh nghiệp, tăng 52 doanh nghiệp; số doanh nghiệp giải thể là 25 doanh nghiệp, tăng 7 doanh nghiệp.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp phép cho 4 dự án mới với tổng vốn đầu tư đạt 1.929,7 tỷ đồng. Có 8 dự án trên địa bàn được thực hiện điều chỉnh, trong đó 1 dự án điều chỉnh tăng vốn 300 tỷ đồng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương, tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh có nhiều điểm khởi sắc, nhiều lĩnh vực được phục hồi.

Ông Nguyễn Văn Phương đề nghị ngành du lịch chuẩn bị các điều kiện an toàn, hiệu quả đón khách trong tình hình mới. Đó là thực hiện quảng bá hình ảnh du lịch Thừa Thiên Huế với thông điệp "Huế - Điểm đến an toàn và thân thiện", đón khách du lịch quốc tế sử dụng hộ chiếu vaccine theo nguyên tắc "an toàn đến đâu mở cửa đến đó, mở cửa phải an toàn" và tuân thủ tuyệt đối các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19…