Ngày 31/5, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2023 của tỉnh ước đạt 421,6 triệu USD, giảm 12,9% so với cùng kỳ. Các sản phẩm xuất khẩu chủ lực của tỉnh giảm tập trung chủ yếu ở nhóm hàng may mặc (giảm 16,7%), gỗ và sản phẩm gỗ (giảm 36,2%).

Kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 274,3 triệu USD giảm 21,9% so cùng kỳ. Sản phẩm nhập khẩu giảm chủ yếu tập trung nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt may giảm hơn 34% do nguồn đơn hàng xuất khẩu của các công ty may mặc sụt giảm mạnh.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới ở Thừa Thiên Huế giảm so với cùng kỳ, trong khi số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tăng (ảnh minh họa).

Dư nợ tín dụng tại các tổ chức tín dụng ở tỉnh ước đạt 75.100 tỷ đồng, tăng 1,02% so với cuối năm 2022, trong khi cùng kỳ năm trước tăng 6,18%, cho thấy tình hình sản xuất, kinh doanh, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp, nền kinh tế tiếp tục khó khăn.

Trong bối cảnh sản xuất công nghiệp của tỉnh gặp nhiều khó khăn thì sản xuất nông nghiệp tiếp tục là bệ đỡ cho nền kinh tế. Năng suất lúa vụ đông xuân 2023 ở tỉnh đạt bình quân ước đạt 65,72 tạ/ha, cao hơn cùng kỳ khoảng 20 tạ/ha; sản lượng ước đạt 185.000 tấn, tăng 57.000 tấn so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 17.989 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ.

Hoạt động du lịch ở tỉnh tiếp tục có nhiều khởi sắc. Trong 5 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch đến Huế ước đạt 1.280 nghìn lượt, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế ước đạt 509 nghìn lượt, cao gấp 49 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch trong 5 tháng ước đạt 2.942 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Thừa Thiên Huế cấp mới 9 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.038 tỷ đồng, trong đó có 5 dự án FDI với vốn đăng ký 28,5 triệu USD.

Tính đến ngày 25/5/2023, ở tỉnh có 310 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.547 tỷ đồng, giảm 10,7% về lượng và giảm 39,9% về vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại trong thời gian này là 175 doanh nghiệp, giảm 126 doanh nghiệp; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 338 doanh nghiệp, tăng 6 doanh nghiệp; số doanh nghiệp giải thể là 56 doanh nghiệp, giảm 6 doanh nghiệp.