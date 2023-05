TT- Huế: Làng ngư bên phá Tam Giang được công nhận là điểm du lịch cộng đồng

Làng ngư nằm bên phá Tam Giang được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận là điểm du lịch cộng đồng. Đến với làng ngư này du khách được trải nghiệm những hoạt động dưới nước như đạp trìa, bùa lưới, đổ nò, đan lưới, câu cá...

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành quyết định công nhận Điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền).

Điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh nằm cách thành phố Huế hơn 15km, giao thông đi lại thuận lợi. Đến với làng ngư nằm bên phá Tam Giang này du khách có thể tham gia nhiều hoạt động cùng người dân, trải nghiệm những hoạt động dưới nước như đạp trìa, bùa lưới, đổ nò, đan lưới, câu cá, trải nghiệm chợ nổi trên phá Tam Giang, tham quan rừng ngập mặn...

Chợ nổi trên phá Tam Giang ở làng Ngư Mỹ Thạnh. Ảnh: N.M.T.

Tại điểm đây có 5 thuyết minh viên hướng dẫn cho khách, có biển chỉ dẫn thuyết, thuyết minh, giới thiệu về điểm du lịch và có dịch vụ ẩm thực tại các homestay. Ngoài ra tại đây còn có khu vực nhà chờ có bố trí quầy giới thiệu và bán các sản phẩm của địa phương.

Điểm du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh đạt các điều kiện công nhận điểm du lịch theo quy định của Luật Du lịch 2017 gồm: Có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận; tỷ lệ bản đồ phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và địa hình khu vực; có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch; đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.