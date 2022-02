TT-Huế: Lựa chọn nhà thầu dự án đường bộ ven biển hơn 6.000 tỷ đồng

Gói thầu xây lắp chính của Dự án Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa biển Thuận An sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý I/2022.

Ngày 16/2, theo tin từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế, gói thầu xây lắp chính của Dự án Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa biển Thuận An sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý I/2022.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế iểm tra thực địa khu vực triển khai Dự án Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: N.M.

Theo đó, gói thầu số 10 toàn bộ phần xây lắp (giai đoạn 1) bao gồm bảo hiểm xây lắp, đảm bảo giao thông (đường bộ, đường thủy nội địa và hàng hải) phục vụ thi công, thí nghiệm chuyên ngành về chất lượng công trình sẽ lựa chọn nhà thầu trong quý I/2022. Giá gói thầu có tổng trị giá 2.122 tỷ đồng.

Cũng trong quý I/2022, gói thầu số 11 tư vấn kiểm toán (giai đoạn 1) của dự án trị giá hơn 4,178 tỷ đồng cũng được tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị chủ đầu tư và là bên mời thầu.

Tuyến đường bộ ven biển từ huyện Phong Điền đến huyện Phú Lộc của tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng chiều dài 127km. Do có một số đoạn của tuyến đường này trùng với tuyến quốc lộ 49B nên tổng chiều dài toàn tuyến còn 85km. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 6.000 tỷ đồng.

Bản đồ hệ thống các đô thị ven biển Thừa Thiên Huế và các quy hoạch, dự án có liên quan. Ảnh: N.M.

Giai đoạn 1 của dự án (từ năm 2021-2025) sẽ triển khai đầu tư xây dựng đoạn tuyến mới quốc lộ 49B vượt qua cửa biển Thuận An để nối cầu Tam Giang đến cầu Thuận An và đập Hòa Duân với chiều dài khoảng 9km. Trong đó, có cầu qua cửa biển Thuận An với kinh phí khoảng 1.200 tỷ đồng. Đoạn quốc lộ 49B nối cầu Tư Hiền đến đường ven sông Bù Lu (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) dài khoảng 9,3 km.

Giai đoạn 2 (từ năm 2025-2030), triển khai đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng các đoạn còn lại, bao gồm tuyến đập Hòa Duân - Thuận An - Vinh Hiền và đoạn từ tỉnh lộ 22 về đến cầu Tam Giang.

Giai đoạn 3 (từ năm 2030-2050), triển khai đầu tư xây dựng đoạn tuyến đường và hầm xuyên núi nối quốc lộ 49B từ xã Lộc Bình đến xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) với chiều dài khoảng 4 km…

Đây là tuyến đường chiến lược, là động lực để phát triển kinh tế biển và đầm phá của tỉnh Thừa Thiên Huế htrong thời gian tới.