Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng đầu năm đạt cao, ước đạt 5.786 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ.

Chiều 5/7, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 6 để đánh giá kết quả tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 6.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều khởi sắc, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 6,92%. Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục phục hồi, hoạt động ổn định và hiệu quả, tăng trưởng 12,25%, chiếm tỷ trọng 31,9%; khu vực dịch vụ tăng trưởng 7,89%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm đạt cao, ước đạt 5.786 tỷ đồng, bằng 84,3% dự toán và tăng 8,0% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 609,1 triệu USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ và đạt 54% kế hoạch năm. Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 404,3 triệu USD, tăng 16,6% so cùng kỳ và đạt 62,2% kế hoạch năm.

Ngành du lịch tỉnh phục hồi tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, khách du lịch ước đạt 771,4 lượt, tăng 34% so với cùng kỳ, đạt 39% kế hoạch so với phương án thấp. Trong đó, khách quốc tế 12.380 lượt, giảm 15,9%; khách nội địa 702.910 lượt, tăng 25,7%. Khách lưu trú 438.094 lượt, tăng 19,4% doanh thu từ du lịch ước đạt 1.566 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, đạt 45% kế hoạch.

Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư được tập trung đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức làm việc với các Tập đoàn lớn: Sovico, Sunshine, Hòa Phát, Tân Á Đại Thành, Danh Khôi, Hưng Thịnh, Alphanam, KMH (Hàn Quốc), AGR, SermSang (Thái Lan), Itochu, Yoshida Kaiun (Nhật Bản)… để xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công Hội nghị "Gặp gỡ Thừa Thiên Huế xanh: Xác định tương lai tăng trưởng kinh tế xanh" với 180 đại biểu của nhiều doanh nghiệp quốc tế, Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (Eurocham) khu vực miền Trung để xúc tiến, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực: Du lịch, nông nghiệp, môi trường và điện- năng lượng.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, dự báo tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm của tỉnh ước đạt 8,5-9,5%, tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 7,5-8,5%.

Ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tập trung quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm hoàn thành vượt kế hoạch.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, hỗ trợ hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai các dự án Đê chắn sóng Cảng Chân Mây giai đoạn 2, đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương, đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài trong năm 2022; hoàn thành việc di dời dân cư khu vực 1 di tích Kinh thành Huế giai đoạn 1 trong năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chỉ đạo nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch chủ yếu và hình thành một số sản phẩm mang tính đặc trưng, có tính trọng tâm để khôi phục du lịch.