TT-Huế: Tìm nạn nhân bị giám đốc doanh nghiệp lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Một giám đốc doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế bị bắt tạm giam về các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đánh bạc. Cơ quan công an thông báo tìm nạn nhân của vị giám đốc này.

Ngày 17/10, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế, cơ quan này vừa bắt tạm giam đối với với Nguyễn Trường Giang (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) về các hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đánh bạc.

Nguyễn Trường Giang là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại số 1 Phúc Nguyên Khang (địa chỉ tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Công an lấy lời khai Nguyễn Trường Giang -Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại số 1 Phúc Nguyên Khang. Ảnh: C.Q.

Tháng 2/2021, Giang kêu gọi nhiều nhà đầu tư bằng hình thức ký hợp đồng góp vốn ủy thác kinh doanh vào lĩnh vực tài chính, bất động sản.

Các nhà đầu tư này tham gia góp vốn cho Giang hàng trăm triệu đồng và được Giang cam kết trả lãi suất 20%/tháng đối với số tiền góp vốn.

Thời gian đầu, Giang trả lãi theo đúng hợp đồng cho những người góp vốn. Sau đó, Giang không trả lãi cho các nhà đầu tư nên nhiều người làm đơn trình báo công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế làm rõ Giang đã sử dụng tiền huy động huy động được để đặt cược thắng thua dưới hình thức lựa chọn tăng, giảm tỷ giá của một cặp ngoại hối thông qua một trang mạng. Tháng 7/2021, Giang chơi thua hết số tiền của nhà đầu tư nên mất khả năng chi trả.

Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế thông báo tìm nạn nhân bị Giang lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân của Giang thì liên hệ với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Huế để giải quyết.