Tổng thống Trump hôm 15/9 khẳng định tại một sự kiện ở tòa Thị chính rằng ông đã “làm rất tuyệt” trong phản ứng trước đại dịch Covid-19.

Phát biểu trước các cử tri ở Philadelphia tại tòa Thị chính, ông Trump khẳng định không hối tiếc bất cứ điều gì về phản ứng của chính quyền ông với cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19. “Tôi nghĩ chúng tôi đã làm rất tuyệt” - ông Trump đáp lại phóng viên George Stephanopoulos từ ABC News khi phóng viên này nhắc đến hàng trăm nghìn người tử vong tại Mỹ.

Theo ông Trump, những động thái của chính phủ Mỹ ngay từ đầu cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 đã “thể hiện hành động thực tế chứ không phải bằng lời nói miệng”.

“Những gì tôi đã là là áp đặt lệnh cấm (nhập cảnh) với Trung Quốc, áp đặt lệnh cấm (nhập cảnh) với Châu Âu. Chúng ta sẽ mất thêm cả ngàn sinh mạng nếu tôi không áp đặt những lệnh cấm như vậy… Đó được gọi là hành động thực tế, chứ không phải lời nói miệng. Chúng tôi đã làm rất tốt khi ban hành lệnh cấm đó… Chúng tôi đã cứu được rất nhiều sinh mạng”.

Khi George Stephanopoulos chất vấn rằng “lệnh cấm có những lỗ hổng” và hàng ngàn công dân từ nước ngoài đã tiếp tục đến Mỹ sau khi lệnh cấm có hiệu lực từ tháng 2, Tổng thống Trump nhanh chóng phản bác: “Họ là người Mỹ. Nếu có ai đó là công dân Mỹ ở Trung Quốc, chúng ta phải cho họ trở về”. Hồi tháng 7, hãng tin AP cho hay đã có hơn 27.000 người Mỹ trở về từ Trung Quốc đại lục trong tháng 3 - tháng đầu tiên sau khi lệnh cấm của Trump có hiệu lực.

Vị Tổng thống Mỹ cho hay ông không hề hạ thấp mối đe dọa từ đại dịch Covid-19, nhưng đã có những phát ngôn giảm nhẹ mối đe dọa đại dịch để trấn an dư luận; tương tự như cách mà cố Thủ tướng Anh Winston Churchill trấn an người dân hồi Thế chiến II. “Ông ấy - Winston Churchill - nói rằng: “Bạn sẽ an toàn. Hãy bình tĩnh, đừng hoảng sợ.” Rồi sau đó, máy bay ném bom đã tàn phá khắp London. Điều đó nghĩa là ông ấy không hẳn là một nhà lãnh đạo trung thực, nhưng ông ấy vẫn là nhà lãnh đạo tuyệt vời” - Trump nói thêm.

“Tôi không muốn mọi người hoảng sợ” - vị Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng cho biết virus sẽ “biến mất” ngay cả khi không có vaccine Covid-19, bởi theo thời gian người Mỹ sẽ phát triển “miễn dịch bầy đàn”. “Chúng ta rồi sẽ ổn thôi… Đại dịch Covid-19 sẽ biến mất nhanh hơn nhiều nếu có vaccine. Nhưng ngay cả khi không có vaccine, nó cũng sẽ biến mất… Thời gian trôi đi, bạn sẽ phát triển được miễn dịch bầy đàn”.

Quan điểm này đi ngược lại với nhiều chuyên gia y tế cộng đồng, bao gồm cố vấn Nhà Trắng Anthony Fauci. Ông Fauci từng cảnh báo rằng trong trường hợp không có vaccine Covid-19, khả năng miễn dịch bầy đàn với virus SARS-CoV-2 chỉ có thể đạt được bằng cách chấp nhận số ca tử vong do dịch Covid-19 gia tăng đáng kể lên mức “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Trước đó, tại cuộc họp báo hôm 7/9, ông Trump tiết lộ vaccine Covid-19 có thể sẵn sàng phân phối đến các bệnh viện ngay trước ngày Bầu cử Mỹ 3/11. “Chúng ta có thể sẽ có vaccine sớm, thậm chí trước một ngày rất đặc biệt. Bạn biết tôi đang nói đến ngày nào rồi đấy”. Nhưng điều này cũng mâu thuẫn với dự đoán của cố vấn Fauci rằng việc vaccine Covid-19 sẵn sàng phân phối công khai vào tháng 11 là “không thể chắc chắn”. Tỷ phú Bill Gates mới đây cũng cho rằng khó có khả năng có loại vaccine Covid-19 nào được Mỹ chấp thuận vào cuối tháng 10, trước thềm Bầu cử. Bill Gates là người đứng sau Quỹ Gates tài trợ cho nhiều dự án vaccine Covid-19 tiềm năng hiện nay, trong đó có Pfizer.