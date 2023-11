TTC Sugar (SBT) muốn huy động 500 tỷ đồng từ trái phiếu

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar; HoSE: SBT) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ năm 2023.

Theo đó, TTC Sugar sẽ phát hành tối đa 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và có kỳ hạn tối đa 36 tháng. Trái phiếu này là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi Techcombank và không có tài sản đảm bảo.

Công ty dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền cho mục đích góp vốn hợp tác với Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa (BHC).

Thông tin về dự án hợp tác đầu tư và kinh doanh

Dự án hợp tác này là mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường, cạnh đường và các sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, nước uống giải khát, sữa, bánh kẹo. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 550 tỷ đồng.

Kết thúc niên độ 2022 - 2023, TTC Sugar ghi nhận lợi nhuận giảm 31%

Chỉ tiêu tài chính niên độ 2022 - 2023.

Niên độ 2022 - 2023 (kỳ báo cáo từ ngày 1/7/2022 – 30/6/2023), TTC Sugar báo lãi 604 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Giải trình về kết quả kinh doanh giảm sút, Công ty cho biết: doanh thu hợp nhất kỳ này tiếp tục tăng 35% so với cùng kỳ, đạt 6.424 tỷ đồng với đường chiếm tỉ trọng lớn nhất 92%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng mặt bằng lãi suất thị trường so với cùng kỳ năm trước, chi phí lãi vay tăng mạnh là nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận giảm 31% so với cùng kỳ.

Niên độ 2022 - 2023, SBT đặt mục tiêu đạt 17.017 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 850 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã vượt mục tiêu doanh thu và đạt 83,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về cơ cấu doanh thu thuần, doanh thu từ bán đường tăng 26% lên 6.363 tỷ đồng. doanh thu bán mật đường giảm 61% xuống 63 tỷ đồng; doanh thu bán điện tăng nhẹ lên 23 tỷ đồng, doanh thu bán phân bón tăng 97% lên 110 tỷ đồng, còn lại 240 tỷ đồng là doanh thu khác.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/11, giá cổ phiếu SBT giảm 1,87% so với phiên giao dịch liền kề, hiện đang ở mức 13.150 đồng/cổ phiếu.