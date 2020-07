Tuần 20-24/7: Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng hơn 531 tỷ đồng, rút vốn nhóm VN30

HPG, VNM bị bán ròng trở lại với hơn 196 tỷ đồng và 121,5 tỷ đồng. Các cổ phiếu nằm trong nhóm VN30 như GAS, MSN, BID… đều bị rút vốn tuần này với giá trị lần lượt là 57,7 tỷ đồng, 42,5 tỷ đồng và 25 tỷ đồng.

Tuần giao dịch 20-24/7, thị trường có diễn biến giằng co trong những phiên đầu tuần và bị bán mạnh vào phiên thứ 6 do những thông tin về việc xuất hiện ca nghi nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng. Nhiều cổ phiếu vốn hoá vừa và nhỏ như AMD, CCL, CTS, DGW, DXG, HBC, HDG, GTN… giảm sàn. VN-Index đóng cửa tuần ở mức 829,16 điểm, giảm 42,86 điểm (-4,92%) so với tuần trước. HNX-Index giảm 7,48 điểm (-6,4%) xuống 109,33 điểm.

Mặc dù khối ngoại mua ròng vào phiên thứ 6 nhưng đã bán khá mạnh những ngày trước đó. Tính chung lại, nhóm này vẫn bán ròng hơn 531 tỷ đồng trên cả 3 sàn, tăng 78,62% so với tuần trước. Khối này đã đẩy mạnh lượng bán ra với hơn 3.030 tỷ đồng, tăng 10,7% so với tuần trước. Ngược lại, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 2.500 tỷ đồng, tăng 2,4%.

Trên HoSE, dòng vốn ngoại tiếp tục bán ròng với gần 516 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức 274,5 tỷ đồng của tuần trước. Tính rộng ra, khối này đã rút vốn trên HoSE 5 tuần gần đây với tổng giá trị gần 1.595 tỷ đồng. HPG, VNM bị bán ròng trở lại với hơn 196 tỷ đồng và 121,5 tỷ đồng. VHM bị bán tuần thứ 2 với hơn 72,6 tỷ đồng. Các cổ phiếu nằm trong nhóm VN30 như GAS, MSN, BID… đều bị rút vốn tuần này với giá trị lần lượt là 57,7 tỷ đồng, 42,5 tỷ đồng và 25 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VRE, VCB được mua trở lại với giá trị gần 87 tỷ đồng và 63,5 tỷ đồng. CCQ VNFin Lead cũng được mua vào tuần này với 50,5 tỷ đồng và đều đến từ giao dịch thoả thuận. KDC được mua 8 tuần liên tiếp với tổng giá trị gần 328 tỷ đồng.

Đối với HNX, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 4,5 tỷ đồng, thấp hơn so với mức 8,47 tỷ đồng của tuần trước. Từ đầu năm đến nay, khối ngoại liên tục rút vốn trên HNX với tổng giá trị gần 2.037 tỷ đồng.

SHB tiếp tục đứng đầu danh sách bán ròng với gần 17 tỷ đồng. Trong 23 tuần gần đây, cổ phiếu này đã bị bán khoảng 885 tỷ đồng. Tiếp theo sau là NTP, PVB với giá trị lần lượt là 2,2 tỷ đồng và 826 triệu đồng. Ngược lại, SHS được mua tuần thứ 2 với hơn 6,3 tỷ đồng. DHT, PLC tiếp tục được mua 4,2 tỷ đồng và 1,5 tỷ đồng. Cùng chiều, AMV, IDV được mua hơn 1 tỷ đồng trong tuần này.

Tại UPCoM, nhóm này giảm 24,5% lượng bán ròng, xuống gần 11 tỷ đồng. ACV bị bán khá mạnh với 12,7 tỷ đồng. Trong 6 tuần gần đây, cổ phiếu này đã bị rút gần 100 tỷ đồng. Theo sau là BSR, MCH với 6,86 tỷ đồng và 4,5 tỷ đồng. KDF, VLC tiếp tục có mặt trong danh sách bán ròng với giá trị lần lượt là 3,5 tỷ đồng và 2,7 tỷ đồng. Trong khi đó, VEA được mua tuần thứ 4 với tổng giá trị hơn 26,2 tỷ đồng. Trong 7 tuần gần đây, VTP được mua hơn 47 tỷ đồng. NTC, VGI được mua trở lại với hơn 3 tỷ đồng và 296 triệu đồng.