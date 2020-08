Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/8: Đồng USD giảm

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 31/8 tiếp tục suy giảm khi chính sách từ FED về việc chấp nhận mức lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng và tạo sức ép lên đồng USD.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (31/8) theo giờ Việt Nam, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác giao dịch ở mức 92,40 điểm.

Tuần qua, giá USD trên thị trường quốc tế lại lao dốc sau khi ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố chấp nhận lạm phát cao hơn, đồng nghĩa việc cơ quan này duy trì lãi suất thấp trong thời gian dài cũng góp phần đẩy giá vàng tăng trở lại.

Ông Powell cho biết, Fed sẽ áp dụng mục tiêu lạm phát trung bình 2%, có nghĩa là lãi suất có thể sẽ ở mức thấp ngay cả khi lạm phát có xu hướng tăng trong tương lai. Mức lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng và tạo sức ép lên đồng USD.

USD hiện đứng ở mức: 1 Euro đổi 1.1907 USD; 1 bảng Anh đổi 1.3350 USD; 1 USD đổi 105.57 Yên.

Đồng USD tiếp tục mất giá

Về mặt dữ liệu kinh tế, Bộ Thương mại Mỹ ngày 28/8 công bố chi tiêu tiêu dùng của tháng 7 tăng 1,9%, cao hơn so với dự báo 1,5% của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát. Thu nhập cá nhân tăng 0,4%, cũng khả quan hơn so với mức giảm 0,2% mà Reuters dự báo.

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch ngày 31/8, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức 23.090 đồng/USD và 23.270 đồng/USD.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) giao dịch ở mức: 23.085 đồng/USD và 23.265 đồng/USD. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) niêm yết giá USD: 23.100 đồng/USD và 23.250 đồng/USD.

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) niêm yết tỷ giá USD hôm nay ở mức: 23.066 đồng/USD và 23.266 đồng/USD. Giá USD tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank): Vietinbank: 23.083 đồng/USD và 23.263 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với USD, áp dụng cho ngày 29/8/2020 ở mức: 23.205 đồng.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước được niêm yết ở mức 22.175 đồng (Mua vào) – 23.851 đồng (Bán ra).