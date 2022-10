Ukraine dự báo sản lượng ngũ cốc có thể giảm 50% trong năm 2023

Ukraine thu hoạch 19 triệu tấn lúa mì trong năm nay, giảm mạnh so với khoảng 32,2 triệu tấn năm 2021.

Nông dân thu hoạch lúa mì tại Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Diện tích gieo hạt vụ Đông cho vụ thu hoạch năm 2023 của Ukraine sẽ khó có thể vượt 2 triệu ha và sản lượng có thể giảm ít nhất 50%, ông Alex Lissitsa, Giám đốc điều hành của mảng kinh doanh nông nghiệp tổng hợp của IMC cho biết.

Tốc độ gieo trồng lúa mì vụ Đông cho vụ thu hoạch năm 2023 ở Ukraine chậm hơn 3 lần so với năm ngoái, theo dữ liệu do Bộ Nông nghiệp Ukraine cung cấp trong tuần này. Theo số liệu chính thức, các trang trại đã gieo 1,1 triệu ha lúa mì vụ Đông tính đến ngày 3/10, tương đương 27% diện tích dự kiến, so với mức 3,1 triệu ha được gieo cùng thời điểm vào năm 2021.

Ông Alex Lissitsa nói thêm: "Việc thu hoạch ngũ cốc sớm (chủ yếu là lúa mì và lúa mạch) trong năm 2023 sẽ giảm 50-70% so với năm 2022. Trên thực tế, chúng tôi sẽ tự trang trải cho nhu cầu trong nước, nhưng đối với xuất khẩu có thể sẽ không dễ dàng".

Ukraine tiêu thụ khoảng 7 triệu tấn lúa mì và 4 triệu tấn lúa mạch mỗi mùa. Một quan chức nông nghiệp cấp cao của Ukraine hôm 5/10 cho biết mưa trên hầu hết các khu vực đã làm chậm công việc thu hoạch và gieo hạt vụ Đông.

Bộ vẫn chưa đưa ra dự báo về diện tích trồng lúa mì vụ Đông năm 2023, mặc dù Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine, Mykola Solsky, trước đó nhận định rằng diện tích trồng lúa mì có thể giảm xuống 3,8 triệu ha so với mức 4,6 triệu ha của năm trước đó do ảnh hưởng của xung đột.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nông nghiệp Taras Vysotskyi nhận định rằng thu hoạch lúa mì năm 2023 của Ukraine có thể giảm xuống 16-18 triệu tấn so với mức 19 triệu tấn trong năm 2022 do diện tích gieo trồng lúa mì vụ Đông dự kiến giảm.