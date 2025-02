UOB dự báo giá USD/VND sẽ chạm đỉnh trong quý III/2025

USD mạnh lên cùng với sự leo thang về thuế quan, loạt đồng tiền mạnh không tránh khỏi bị mất giá

Báo cáo Chiến lược lãi suất và tỷ giá của Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) công bố ngày 5/2/2025 cho rằng, những lời đe dọa thuế quan có tính rủi ro cao của Tổng thống Donald Trump, kết hợp với các cuộc đàm phán vào phút chót với các đối tác thương mại của Hoa Kỳ, có thể sẽ trở thành “bình thường mới”. Trong bối cảnh đó, kỳ vọng lạm phát của Hoa Kỳ sẽ tăng trở lại, đồng USD là đối tượng hưởng lợi chính của "Mức phí bảo hiểm rủi ro thuế quan" nói trên. UOB dự báo chỉ số USD Index (DXY) sẽ tăng lên đến 112,6 vào quý 3/2025.



Cùng với đó, dự báo của Ngân hàng UOB về một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản của Fed trong năm 2025 hiện đang trái ngược rõ rệt với mức dự kiến cắt giảm 75 điểm cơ bản từ Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), 100 điểm cơ bản từ Ngân hàng Anh (BOE) và Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) và 125 điểm cơ bản từ Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) trong thời gian còn lại của năm 2025.



Sự chênh lệch lãi suất ngày càng mở rộng này sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy USD so với các đồng tiền chính khác, củng cố thêm sức mạnh của USD trong nửa đầu năm 2025. Đồng EUR cũng sẽ chịu thêm áp lực từ mối đe dọa thuế quan đang tiếp diễn từ Hoa Kỳ. Chúng tôi dự báo EUR/USD sẽ dẫn đầu đà giảm xuống 0,98 vào quý 2 năm 2025, tiếp theo là GBP/USD giảm xuống 1,20 và AUD/USD giảm xuống 0,59 vào cùng kỳ.



Trong kịch bản bi quan, rủi ro là DXY có thể vọt lên 115 và USD/CNY có thể tăng lên 8,0. Sẽ không phải là một quyết định khôn ngoan nếu chống lại xu hướng mạnh lên của đồng USD, ít nhất là cho đến cuối năm nay, khi chúng ta có thể đánh giá rõ hơn phạm vi và tác động của các biện pháp thuế quan đối với nền kinh tế Mỹ. Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore)





Ngân hàng UOB, Việt Nam

Đối với CNY, trong bối cảnh tăng trưởng của Trung Quốc chậm lại và nguy cơ leo thang thuế quan lên mức cơ sở dự kiến của chúng tôi là 25%, việc đồng tiền này mất giá thêm là điều không thể tránh khỏi. UOB duy trì dự báo tỷ giá USD/CNY sẽ tiếp tục tăng lên 7,65 vào quý 3/2025. Các đồng tiền châu Á khác cũng sẽ đi theo xu hướng này, với tỷ giá cao nhất năm 2025 lần lượt được ghi nhận vào quý 3/2025 ở các mức: USD/SGD là 1,40, USD/MYR là 4,65, USD/IDR là 16.900, USD/THB là 35,40 và USD/VND là 26.000.



Triển vọng USD/VND trước những bất định

VND đã có một khoảng thời gian tạm lắng trong tháng 1 khi Tổng thống Donald Trump không áp dụng thuế ngay từ ngày đầu tiên đối với Trung Quốc. Điều này đã khiến USD/VND rút khỏi mức cao kỷ lục gần 25.500, giảm xuống khoảng 25.100 trong suốt tháng 1.



Tuy nhiên, sự bình ổn này nhanh chóng bị phá vỡ sau khi Trump công bố thuế đối với Mexico, Canada và Trung Quốc vào đầu tháng 2, khiến USD/VND tăng trở lại lên khoảng 25.300.Trước hết, khu vực này cần giải quyết sự mất cân đối giữa tiết kiệm và đầu tư. Mặc dù tiết kiệm là một đức tính tốt, nhưng việc tích lũy vốn quá mức mà không thể chuyển sang đầu tư hiệu quả sẽ kìm hãm tăng trưởng. Mặt khác, gia tăng đầu tư có thể giúp cân bằng lượng nguồn vốn tiết kiệm dôi dư, nhưng sẽ kém hiệu quả nếu các cơ hội đầu tư sinh lời đã cạn kiệt. Đầu tư nhiều hơn cũng đồng nghĩa với việc sản xuất nhiều hàng hóa hơn mà cuối cùng sẽ cần phải tìm đầu ra tiêu thụ.

Với lập trường thận trọng hơn của Fed về việc cắt giảm lãi suất trong năm 2025, cùng với những bất ổn từ thuế quan và Trung Quốc, USD/VND có khả năng duy trì xu hướng tăng. Theo dự báo mới nhất của UOB:

Quý 1/2025 giá USD/VND là 25.600. Quý 2/2025 giá USD/VND là 25.800. Quý 3/2025 giá USD/VN đạt đỉnh là 26.000. Quý 4/2025 là 25.800

Giá USD/VND nhiều khả năng sẽ tiếp tục được neo ở mức cao trong bối cảnh rủi ro toàn cầu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Kịch bản tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ, Trung Quốc... năm 2025?

Các nhà nghiên cứu của Ngân hàng UOB duy trì kịch bản cơ sở rằng tăng trưởng GDP của Mỹ sẽ chậm lại ở mức 1,8% trong năm nay, trong khi lạm phát CPI sẽ tăng thêm 0,4 điểm phần trăm lên 2,5%. Đồng thời, tăng trưởng GDP của Trung Quốc dự kiến sẽ giảm xuống còn 4,3%. Tuy nhiên, rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu và thị trường tài chính không dừng lại ở đó. Ngày càng có nguy cơ rõ ràng rằng Tổng thống Hoa Kỳ Trump có thể áp thuế đối với Liên minh châu Âu hoặc một lần nữa gia tăng các mối đe dọa thuế quan đối với các đối tác thương mại quan trọng như Canada, Mexico và Trung Quốc. Trong kịch bản tồi tệ nhất, Tổng thống Trump có thể áp dụng mức thuế toàn diện lên tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ.





Điều này được phản ánh trong kịch bản bi quan của chúng tôi (với xác suất 40%), trong đó thuế đối với Mexico và Canada có thể tiếp tục tăng, trong khi Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn đáng kể, lên tới 60%. Phần còn lại của thế giới có thể chịu mức thuế phổ quát từ 10% đến 20%. Trong bối cảnh đó, tăng trưởng GDP của Mỹ được ước tính sẽ chậm lại chỉ còn 1%, trong khi lạm phát tăng vọt 1 điểm phần trăm so với kịch bản cơ sở, lên 3,1%. Đồng thời, tăng trưởng GDP của Trung Quốc có khả năng tiếp tục suy giảm, chỉ còn 3,5% trong năm nay.

Báo cáo của UOB cũng cho biết, lượng vàng vật chất được vận chuyển từ London, châu Âu và nhiều khu vực khác ở châu Á đến New York đang gia tăng. Tổng hợp những yếu tố này, có thể thấy nhu cầu vàng vật chất tại Mỹ đang tăng lên đáng kể trong bối cảnh xung đột thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn ngày càng leo thang.



Nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng đang gia tăng, không chỉ từ các ngân hàng trung ương để tăng dự trữ mà còn từ các nhà đầu tư cá nhân trên toàn cầu. Quan trọng hơn, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng cũng đang giúp kim loại quý này tránh được áp lực tiêu cực từ đà tăng mạnh của đồng USD. Nhờ đà tăng mạnh từ năm ngoái, giá vàng tiếp tục đi lên trong năm nay, từ mức 2.650 USD/ounce vào đầu tháng 1 lên mức cao kỷ lục mới 2.820 USD/ounce.



Những tín hiệu mới nhất về nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng đối với vàng càng củng cố triển vọng tích cực của chúng tôi. Chúng tôi duy trì dự báo giá vàng sẽ đạt 3.000 USD/ounce vào cuối năm 2025.