Ủy ban Kinh tế Quốc hội: Đà Nẵng cần đẩy nhanh Khu thương mại tự do và cảng Liên Chiểu

Ngày 2/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Phan Văn Mãi dẫn đầu có buổi làm việc với UBND TP Đà Nẵng; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh dự và chỉ đạo.

Mục tiêu tăng trưởng trên 11%

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng Trần Thị Thanh Tâm cho biết, ước năm 2025, GRDP thành phố tăng 10,02%, quy mô đạt trên 317 nghìn tỷ đồng. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, từ 11%/năm trở lên; giai đoạn 2026-2030 cũng phấn đấu đạt mức tăng trưởng tương tự.

Về thu ngân sách, ước thực hiện năm 2025 đạt 60.000 tỷ đồng, bằng 123% dự toán Trung ương giao; kế hoạch năm 2026 đạt 65.000 tỷ đồng, bằng 109% so với ước thực hiện. Tính chung giai đoạn 2021-2025, tổng thu ngân sách ước 265 nghìn tỷ đồng, chiếm 20% GRDP, tăng bình quân 5,1%/năm.

Đối với chi ngân sách, cùng kỳ giai đoạn đạt 201 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 6,9%/năm. Giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến thu 401 nghìn tỷ đồng, chi 318 nghìn tỷ đồng, bảo đảm tốc độ tăng thu chi bình quân 7-10%/năm.

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội làm việc với UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TP

Tổng kế hoạch đầu tư công năm 2025 là 17.000 tỷ đồng, đến ngày 22/9 giải ngân đạt hơn 7.000 tỷ đồng, bằng 43,4% kế hoạch Chính phủ giao. Thành phố phấn đấu kế hoạch vốn trung hạn 2026-2030 đạt 118 nghìn tỷ đồng, riêng năm 2026 là 22.000 tỷ đồng.

Đối với việc tháo gỡ khó khăn trong các dự án đất đai liên quan kết luận, bản án, Đà Nẵng đã thành lập 3 tổ công tác, xử lý hàng trăm dự án với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Sau 3 tháng triển khai chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy vận hành ổn định, thông suốt.

Tập trung tích hợp quy hoạch và phát triển hạ tầng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh cho biết, sau hợp nhất, Đà Nẵng đang tích hợp quy hoạch với Quảng Nam cũ để bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Thành phố hiện có khoảng 29 dự án đang tháo gỡ. Đặc biệt, Đà Nẵng đề xuất cơ chế triển khai Khu thương mại tự do theo mô hình Hải Phòng, đồng thời đầu tư phát triển công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TP

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận kết quả đạt được, song chỉ rõ hạn chế: nông nghiệp tăng trưởng thấp, hạ tầng logistics và du lịch chưa đáp ứng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Ông đề nghị thành phố đẩy nhanh các dự án trọng điểm như Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, cảng Liên Chiểu, hoàn thiện hạ tầng kết nối vùng, phát triển kinh tế xanh, sáng tạo và du lịch bền vững.

Kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Phan Văn Mãi ghi nhận kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng, đồng thời đề nghị thành phố tiếp thu đầy đủ ý kiến, tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn, phát triển Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng năng động và thành phố đáng sống.