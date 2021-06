Vé máy bay siêu rẻ, sân bay vẫn vắng khách

Ảnh hưởng từ dịch Covid-19, số lượng hành khách đi máy bay giảm mạnh, các hãng hàng không đã tung ra nhiều ưu đãi vé máy bay giá rẻ, nhưng các sân bay vẫn rơi vào tình cảnh thiếu vắng khách.

Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, 5 tháng đầu năm 2021, sản lượng chuyến bay đi đến các sân bay chỉ đạt 122 nghìn chuyển, giảm 5,9% so với cùng kỳ 2020. Đặc biệt, lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt 25,5 triệu, giảm 4,9% so với cùng kỳ 2020.

Trong số này, khách quốc tế đạt 116 nghìn, giảm 98,3%; Khách nội địa đạt 25,4 triệu, tăng 27,7%.

Về hàng hoá, số liệu thống kê cho thấy sản lượng vận chuyển 5 tháng đầu năm đạt 570 nghìn tấn, tăng 15% so với cùng kỳ 2020 (trong đó, 406 nghìn tấn vận chuyển, tăng 17,7% so với cùng kỳ 2020 và 164 nghìn tấn vận chuyển nội địa, tăng 8,6% so với cùng kỳ 2020).

Lượng khách đi máy bay giảm mạnh trong tháng 5.

Trong 5 tháng đầu năm, các hãng hàng không đã vận chuyển 12,8 triệu khách, tăng 1,8% so với cùng kỳ 2020 (trong đó khách quốc tế 66 nghìn khách, giảm 97,5%, khách nội địa 12,7 triệu khách, tăng 28,3%). Lượng hành khách vận chuyển của các hãng đạt 1,35 triệu khách, giảm 27,8% so với tháng 5/2020 (quốc tế: 14 nghìn khách, tăng 55,6%; Nội địa đạt 1,32 triệu khách, giảm 28,8%).

Số lượng hành khách đi máy bay giảm mạnh trong bối cảnh vé máy bay siêu rẻ được các hãng hàng không mở bán khiến tỷ lệ lấp đầy máy bay cũng giảm mạnh.

Hiện nay, Vietnam Airlines "tung" ra ưu đãi chưa từng có, với vé máy bay đồng giá 26.000 đồng trên toàn mạng bay nội địa. Đối với hành khách mua vé hạng Thương gia trên các đường bay giữa Hà Nội và TP.HCM từ ngày 03/6 - 30/6 sẽ nhận được mã giảm 25% khi mua trên website, ứng dụng di động; hoặc nhận voucher trị giá 1.000.000 đồng khi mua tại phòng vé, đại lý. Hành khách có thể sử dụng voucher này để mua vé máy bay, hành lý hoặc các dịch vụ bổ trợ khác của Vietnam Airlines.

Tương tự, với giá vé máy bay của hãng hàng không Bamboo Airways được niêm yết là 6.000 đồng trên website chính thức của hãng Bamboo Airways với chặng Hà Nội – TP HCM, nhưng khách hàng vẫn không mặn mà đi máy bay trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng trên cả nước. Các hãng hàng không nội địa của Việt Nam là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất.



Hoạt động khai thác tàu bay giảm và tỷ lệ tàu bay đỗ qua đêm tiếp tục tăng, đặc biệt là nhu cầu đỗ qua đêm tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (các cảng hàng không có cơ sở bảo dưỡng tàu bay của các hãng hàng không).

Để tháo gỡ khó khăn cho các hãng hàng không, người đứng đầu Cục hàng không chỉ đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và các cảng hàng không trực thuộc khẩn trương làm việc với các hãng hàng không trong nước để xác định nhu cầu bố trí vị trí đỗ tàu bay qua đêm của các hãng hàng không; xây dựng phương án phân bổ, bố trí vị trí đỗ tàu bay qua đêm của các hãng hàng không tại nhiều cảng hàng không khác nhau trong mạng cảng hàng không để đáp ứng nhu cầu vị trí đỗ trong giai đoạn dịch bệnh kéo dài.