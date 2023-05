VETC được cấp phép dịch vụ trung gian thanh toán ví điện tử

Ngày 8/5, Công ty TNHH thu phí tự động VETC công bố chính thức được cấp giấy phép bởi Thống Đốc NHNN Việt Nam cho hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Theo quyết định, các dịch vụ trung gian thanh toán VETC được Ngân hàng Nhà nước cấp phép gồm dịch vụ ví điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ và chi hộ.

Đây là bước tiến rất quan trọng để VETC đảm bảo lợi ích thiết thực và gia tăng tiện ích cho chủ tài khoản thu phí tự động không dừng ETC. Bên cạnh chi trả phí giao thông, tài khoản ETC có thể được sử dụng để thanh toán bãi đỗ xe, phí cảng biển, cảng hàng không, xăng dầu… cũng như một số dịch vụ khác theo quy định.

Nhân viên VETC dán thẻ thu phí tự động không dừng cho phương tiện. Ảnh: TA

Việc đầu tư, hoàn thiện các điều kiện theo giấy phép cũng giúp tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với giao dịch, số dư tài khoản ETC.

Bên cạnh tuân thủ quy định chuyên ngành của Bộ GTVT về hoạt động ETC, VETC còn phải tuân thủ thêm các quy định giám sát của Ngân hàng Nhà nước về trung gian thanh toán, tăng cường tính công khai minh bạch tài khoản ETC, nâng cấp hệ thống đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật…

VETC được thành lập với mục tiêu trở thành đơn vị triển khai và vận hành hệ thống thu phí tự động ETC áp dụng công nghệ RFID.

Hiện tại, VETC đang triển khai thu phí tự động không dừng ETC với tổng số 79 trạm trên tổng số 114 trạm thu phí không dừng trong toàn quốc. Các trạm thu phí của VETC chủ yếu tập trung tại các tuyến QL1 và các tuyến cao tốc trọng điểm.

Cùng với đó, VETC cũng đã triển khai thu phí trên 4 tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý vận hành khai thác.

Trước đó, VETC đã có văn bản đề nghị Bộ GTVT xác nhận chủ phương tiện được sử dụng số dư trên tài khoản giao thông để chi trả các dịch vụ khác liên quan đến hạ tầng giao thông và xe ô tô, ngoài dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng.

Để đảm bảo và gia tăng tiện ích cho chủ tài khoản giao thông, và để triển khai dự án thu phí tự động không dùng được hiệu quả hơn, VETC dự kiến cho phép các chủ phương tiện được sử dụng số dư tài khoản giao thông của mình để chi trả các dịch vụ khác liên quan đến hạ tầng giao thông và xe ô tô bên cạnh dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dùng như: phí đăng kiểm; phí dịch vụ bãi đỗ xe; phí ra vào cảng hàng không, cảng biển; mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; chi trả xăng dầu/cầu đường.

Việc cho phép khách hàng sử dụng số dư trên tài khoản giao thông để thanh toán cho các dịch vụ liên quan đến hạ tầng giao thông và xe ô tô là phù hợp với các quy định hiện hành về thu phí không dừng.