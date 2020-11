Vì đâu lãi ròng 9 tháng của Tập đoàn Sơn Hà “bốc hơi” gần 60%?

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Tập đoàn Sơn Hà trong quý III và 9 tháng lần lượt đạt gần 27 tỷ đồng và gần 33 tỷ đồng, giảm lần lượt 50,6% và 58% so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (HOSE: SHI) đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2020. Theo đó, biên lợi nhuận gộp sụt giảm từ 14,7% xuống 13,4% trong Quý III/2020 đã khiến cho lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn Sơn Hà giảm 24,4% so với Quý III/2019.



Cụ thể, Quý III, doanh thu thuần đạt hơn 1.375 tỷ đồng, tăng 3,6%; lợi nhuận gộp đạt 184 tỷ đồng, giảm 5,7%; lợi nhuận trước thuế đạt 48 tỷ đồng, giảm 24,4% so với Quý III/2019.



Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt hơn 3.741 tỷ đồng, tăng 9,7%; lợi nhuận gộp đạt gần 504 tỷ đồng, tăng 7,2%; lợi nhuận trước thuế đạt 86 tỷ đồng, giảm 13,6% so với 9 tháng đầu 2019. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2020 sụt giảm đến chủ yếu từ chi phí tài chính tăng.



Lợi nhuận sau thuế Quý III và 9 tháng lần lượt đạt 39 tỷ đồng và hơn 63 tỷ đồng giảm lần lượt 31% và 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ Tập đoàn Sơn Hà trong quý III và 9 tháng lần lượt đạt gần 27 tỷ đồng và gần 33 tỷ đồng, giảm lần lượt 50,6% và 58% so với cùng kỳ năm 2019.



Giải trình của Tập đoàn Sơn Hà về kết quả kinh doanh hợp nhất Quý III cho biết, trong kỳ Công ty đã hạ giá sản phẩm để kích cầu; lùi thời gian thanh toán cho khách hàng dẫn đến tăng tiền vay ngân hàng làm cho chi phí lãi vay tăng lên. Ngoài ra, chi phí tài chính tăng do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện tăng so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Quý III và kỳ 9 tháng đầu năm đã giảm 31% và 22% nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lại giảm đến 50,6% và 58% so với cùng kỳ năm trước do lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát tăng.



Năm 2020, Tập đoàn Sơn Hà đặt kế hoạch 88 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được nêu trên Sơn Hà đã hoàn thành 72% kế hoạch lợi nhuận cả năm.



Tại ngày 30/09/2020, tổng tài sản của SHI đạt 4.123 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đến 1.522 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ đồng so với đầu năm; 931 tỷ đồng hàng tồn kho. Ở chiều ngược lại, SHI đang có 2.085 tỷ đồng tiền vay và nợ thuê tài chính, trong đó chủ yếu là vay ngắn hạn 1.817 tỷ đồng.