Vì sao hủy quyết định xử phạt ông Trịnh Văn Quyết, phạt bà Hương Trần Kiều Dung?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã hủy bỏ Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC ngày 18/01/2022 của UBCKNN về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết. Cùng ngày, cơ quan này đã quyết định xử phạt 70 triệu với bà Hương Trần Kiều Dung.

Thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), cơ quan này đã ban hành Quyết định số 188/QĐ-HB hủy bỏ Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC ngày 18/01/2022 của UBCKNN về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết.

Nội dung của quyết định số 34 là phạt hành chính 1,5 tỷ đồng và đình chỉ 5 tháng giao dịch đối với ông Trịnh Văn Quyết vì có hành vi "bán chui" 74,8 triệu cổ phiếu FLC.

Về lý do hủy bỏ Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC ngày 18/01/2022 là do ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết; Cơ quan cảnh sát Điều tra - Bộ Công an có văn bản đề nghị UBCKNN hủy bỏ Quyết định số 34/QĐ-XPVPHC ngày 18/01/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Quyết căn cứ theo Điều 4 Bộ Luật Hình sự năm 2015; Điều 5, Điều 168 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, khoản 3 Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính; điểm g khoản 1 Điều 13 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ủy ban Chứng khoán thông báo ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hương Trần Kiều Dung. (Ảnh: FLC)

Cũng trong ngày, Ủy ban Chứng khoán thông báo ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hương Trần Kiều Dung - thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn FLC (Thanh Xuân, Hà Nội) vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, theo quy định thành viên hội đồng quản trị của một công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại quá 5 công ty khác.

Tuy nhiên, trong giai đoạn từ tháng 5/2020 đến tháng 10/2021, bà Hương Trần Kiều Dung là thành viên hội đồng quản trị của Tập đoàn FLC, đồng thời giữ vị trí này tại 6 công ty khác.

Theo quyết định này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt bà Dung 70 triệu đồng, có áp dụng tình tiết giảm nhẹ "người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả".