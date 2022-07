Vì sao lợi nhuận SeaProdex (SEA) quý II giảm còn 19,6 tỷ và tài sản lao dốc tới 65%?

Năm 2022 Seaprodex (SEA) ngừng kinh doanh mảng vật tư nội địa cộng với ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của Tổng công ty giảm mạnh.

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam -CTCP (Seaprodex; UPCoM: SEA) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 48,21% so với cùng kỳ năm 2021 chỉ đạt 31,43 tỷ đồng.

Nguyên nhân do năm 2022 Tổng công ty ngừng kinh doanh mảng vật tư nội địa (doanh thu quý II/2021 của mảng này đạt 28,69 tỷ đồng).

Đồng thời do ảnh hưởng tình hình kinh tế khó khăn sau dịch Covid 19 dẫn đến kết quả kinh doanh tại các đơn vị có vốn đầu tư của Tổng công ty giảm nên cổ tức nhận được giảm 14,32% so với cùng kỳ, đạt 15,92 tỷ đồng. Do vậy, lợi nhuận sau thuế giảm 13,88% so với cùng kỳ, đạt 19,6 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2022 của SEA

Theo bao cáo, giá vốn hàng bán giảm khá mạnh 60% xuống 19,9 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp tăng từ 10,7 tỷ đồng lên 11,5 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 14,3% về 16 tỷ đồng. Các chi phí khác không biến động nhiều.

Lũy kế 6 tháng, SEA ghi nhận doanh thu đạt 61,3 tỷ đồng, giảm 43,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 35,6 tỷ tăng nhẹ 5%.

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 6/2022 đạt 2.163 tỷ đồng, giảm 65% so với đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn giảm sâu tới 68% về 552,5 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền giảm tới 100% còn hơn 8 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 11,3% về 10,8 tỷ đồng. Nợ phải trả tăng nhẹ lên 400 triệu đồng; chủ sở hữu là 1.250 tỷ đồng.

Trước đó, như Etime đã đề cập, là một doanh nghiệp thủy sản, nhưng nhà đầu tư chú ý đến Seaprodex với vai trò gắn với mảng kinh doanh bất động sản nhiều hơn. Điều này thể hiện ở việc SEA đang sở hữu nhiều "đất vàng" tại TP. HCM, cũng như, 2 trong số các cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của doanh nghiệp là các công ty kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, Seaprodex hiện có vốn điều lệ 1.250 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là cổ đông lớn nhất nắm giữ 63,38% vốn, Công ty TNHH Đầu tư BĐS Hướng Công Viên 19,96%, Công ty TNHH Bất Động Sản Anh Tú 13,40%.

Bản công bố thông tin của Seaprodex cho biết, SEA đang có tài sản đất vàng tại số 2-4-6 Đồng Khởi, Bến Nghé, TP. HCM có diện 1.552m2, ước tính lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, SEA còn sở hữu nhiều lô đất thuộc quận 1 như 552,5 m2 tại số 21 Ngô Đức Kế; 277,8 m2 số 22-24-26 đường Mạc Thị Bưởi, 83,2 m2 ở số 26/1A Lê Thánh Tôn; 234 m2 tại số 211 Nguyễn Thái Học.

Tại quận Bình Thạnh có 1187,5 m2 ở số 7 Nơ Trang Long; 541, 9 m2 số 97/6 Kinh Dương Vương, quận 6; 1004,4 m2 số 78-80-82 Thùy Văn, TP Vũng tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 5977 m2 thuộc quận Long Biên, TP. Hà Nội; 15.652,8 m2 tại quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Ngoài ra, SEA còn sở hữu 30.015 m2 tại KCN Sóng Thần, Bình Dương và các lô đất khác thuộc Công ty con là Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/7, cổ phiếu SEA đứng ở mức 22.900 đồng/cp.