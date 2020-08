Việt Nam có đăng ký mua vaccine COVID-19 của Nga?

Hiện giới khoa học Việt Nam chưa nắm được các thông tin về loại vaccine COVID-19 mà Nga công bố nên chưa tính đến việc nhập khẩu.

Tuyên bố đã có vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới của Nga hôm 11/8 khiến cả thế giới xôn xao. Tổng thống Nga cho biết, vaccine hoạt động khá hiệu quả và tạo nên hệ miễn dịch vững vàng. Vaccine COVID-19 do Nga sản xuất trải qua các thử nghiệm cần thiết và sớm bắt đầu sản xuất hàng loạt.

Cộng đồng ở Việt Nam đặt câu hỏi liệu công bố trên của Nga có tác động đến quá trình nghiên cứu, sản xuất vaccine của Việt Nam và nước ta có nên đăng ký mua như nhiều nước khác không.

Trả lời VTC News, tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt - Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên vaccine và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) - Bộ Y tế cho hay, hiện vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới được Nga tự công bố và lưu hành, nhưng các kết quả nghiên cứu không được công bố về mặt khoa học.

Đến giờ phút này ông Đạt và các đồng nghiệp không có tài liệu để tham khảo về vaccine này.

(Ảnh minh họa)

Theo ông Đạt, quy trình sản xuất vaccine trải qua các giai đoạn khác nhau. Nhưng với vaccine COVID-19 mà Nga công bố thì giới khoa học không thể khẳng định an toàn hay không. Tất cả các số liệu về vaccine COVID-19 đầu tiên đều do Nga nắm giữ. Các chuyên gia trên thế giới cũng chưa tận mắt thấy số liệu đó. Vì thế, họ chưa thể đánh giá vaccine đó thế nào về khoa học hay độ an toàn. WHO đang đề nghị Nga công bố số liệu và các nghiên cứu liên quan đến loại vaccine này.

Vì chưa biết hiệu quả, thông số, đánh giá thế nào nên Việt Nam không thể nhập khẩu. "Quốc gia nào có vaccine, VABIOTECH sẽ có những tiếp cận. Khi vaccine của họ được công bố rộng rãi và nếu kết quả tốt thì chúng ta mới tính đến các bước tiếp theo trong việc nhập khẩu và đăng ký lưu hành tại Việt Nam", ông Đạt nói.

Về việc 20 nước mua cả tỷ liều vaccine của Nga, ông Đạt cho rằng "đó là thông tin Nga thông báo". Có thể các nước đặt mua nhằm mục đích nghiên cứu và có đưa vào nước họ hay không cũng chưa rõ. Tất cả đều phải hiểu hết về vaccine mới đánh giá hiệu quả và an toàn.

Với vaccine COVID-19 của Việt Nam, ông Đạt cho biết việc nghiên cứu đã qua giai đoạn 1, cũng là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19. Ở giai đoạn tiếp theo, vaccine dự tuyển sẽ được phát triển thành vaccine hoàn chỉnh, ổn định và đủ tiêu chuẩn để sử dụng cho người.

Nhóm nghiên cứu sẽ xây dựng quy trình sản xuất thương mại, có thể đáp ứng quy mô sản xuất lên tới hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu liều.

Không sốt ruột trước thông tin nhiều nước bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người nhưng các nhà khoa học của Việt Nam cũng đang thực sự chạy đua với thời gian. Trung bình, một vaccine cần 10 năm và thời gian 18 - 24 tháng để phát triển được một vaccine là thành tựu rất đáng kể.