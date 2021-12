Việt Nam mở rộng thị phần cá ngừ ở Australia

Theo Vasep, trong 10 tháng đầu năm 2021, Australia là một trong số ít các thị trường có tăng trưởng nhập khẩu cá ngừ của Việt Nam ở mức cao tới ba con

Theo Hiệp Hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), trong 10 tháng đầu năm 2021, Australia là một trong số ít các thị trường có tăng trưởng nhập khẩu cá ngừ của Việt Nam ở mức cao tới ba con số. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này đạt gần 2,7 triệu USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước. Liên tục từ đầu năm, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam tăng trưởng cao liên tục.

Nguồn: Vasep

Hiện có 19 doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này, trong đó lớn nhất là Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng, Công ty TNHH Thuỷ sản Hải Long Nha Trang và Công ty CP Bá Hải.

Các sản phẩm cá ngừ xuất khẩu sang thị trường Australia trong giai đoạn này đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Các sản phẩm cá ngừ xuất khẩu chủ lực sang thị trường Australia gồm cá ngừ ngâm dầu đóng hộp hay đóng túi, thịt/philê cá ngừ động lạnh, thịt cá ngừ cắt miếng đông lạnh, …

Theo thống kê mới nhất của Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), 9 tháng đầu năm 2021, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Philippines là 4 nguồn cung cá ngừ hàng đầu cho thị trường Australia. Việt Nam hiện đang là nguồn cung lớn thứ 3, chiếm 1,6% tổng giá trị NK cá ngừ của Australia. Trong khi đó, Thái Lan và Indonesia với tỷ trọng áp đảo hơn hẳn, lần lượt là 73% và 23% đang giữ vị trí đầu tiên và thứ hai.

Cũng theo ITC, trong khi NK cá ngừ của Australia từ Việt Nam tăng 209%, NK từ Thái Lan giảm 15% và Indonesia tăng 28%.

Hiện tại so với Thái Lan và Indonesia, giá các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam thấp hơn, điều này cho thấy các doanh nghiệp cố gắng mở rộng thị phần tại thị trường này.

Vasep cũng cho hay, năm 2020 thị trường cá ngừ Australia bị ảnh hưởng do Covid-19, NK cá ngừ của Australia cũng bị sụt giảm. Nguyên nhân là do doanh số tiêu thụ cá ngừ trên toàn quốc giảm do lệnh giãn cách xã hội. Tuy nhiên kể từ cuối năm 2020 và nửa đầu năm nay, nhiều nhà NK, nhà cung cấp, kênh phân phối bán lẻ đã thích nghi với dịch bệnh để thúc đẩy lại hoạt động kinh doanh.

Nhiều phương thức bán hàng được thay đổi theo hướng dịch vụ giao hàng tận nhà tăng lên, ưu tiên thanh toán bằng thẻ và người mua hàng trực tiếp phải tuân thủ yêu cầu về khoảng cách. Đối với các sản phẩm bán buôn cũng có thể được mua từ hệ thống các cửa hàng, đồng thời chuỗi nhà hàng, nhà cung cấp thủy sản địa phương chấp nhận đặt hàng trước. Điều này đã giúp cho nhu cầu tiêu thụ cá ngừ tại Australia dần dần phục hồi.

Hơn nữa, so với một số nước như Mỹ, Ấn Độ, Châu Âu, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Australia không quá căng thẳng, hiện tại vaccine cũng đang được nước này đẩy mạnh tiêm cho người dân nên dự kiến xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này từ nay đến cuối năm vẫn sẽ tăng trưởng tốt.