Việt Nam sẽ nhập khẩu than từ Lào

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa họp bàn với lãnh đạo các tập đoàn như Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Đông Bắc... về kế hoạch mua bán than từ Lào theo Hiệp định giữa liên Chính phủ.

Cụ thể, sáng ngày 27/8, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì buổi làm việc với các Tập đoàn, Tổng công ty trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản, các đơn vị chức năng của Bộ về việc hợp tác mua bán than với Lào.



Bộ Công Thương họp bàn về kế hoạch tăng nhập khẩu than từ Lào

Trước đó, tháng 7/2024, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Năng lượng và Mỏ của Lào đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực than. Theo Bản ghi nhớ, hai bên sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác và đầu tư trong khai thác, chế biến và xuất khẩu than với Lào.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, việc thúc đẩy hợp tác mua bán than với Lào có ý nghĩa đặc biệt và được Chính phủ quan tâm, đốc thúc sớm triển khai.

Ông Diên khẳng định, đây là vấn đề hết sức quan trọng, vừa là nhiệm vụ phát triển kinh tế, thương mại, vừa là nhiệm vụ chính trị giữa hai nước.

Theo nội dung của Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực than đã được ký bởi Bộ Công Thương và Bộ Năng lượng và Mỏ Lào thì hai bên sẽ tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác và đầu tư trong khai thác, chế biến và xuất khẩu than với Lào.

Đồng thời, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động mua bán than giữa doanh nghiệp hai bên, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng năng lực trong khai thác và chế biến than nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng và hợp tác về năng lượng giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Vụ Dầu khí và Than cho biết, thời gian qua, Vụ đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện và các đơn vị liên quan xem xét việc mua than của Lào cho sản xuất điện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu hiệu quả thực tế.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì họp với các tập đoàn về tăng cường hợp tác mua bán than với Lào thời gian tới

Buổi làm việc cũng đã được nghe nhiều ý kiến phát biểu của đại diện các Tập đoàn, Tổng Công ty hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản như: Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Dầu khí (PVN), Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc, Tổng Công ty điện lực Dầu khí Việt Nam... Cũng như ghi nhận các ý kiến đề xuất, góp ý của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Sau khi nghe các ý kiến của các Tập đoàn, Tổng công ty Việt Nam và các đơn vị chuyên môn của Bộ, kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thống nhất nhận định, hợp tác mua bán than giữa Việt Nam và Lào là vấn đề hết sức quan trọng, vừa là nhiệm vụ phát triển kinh tế, thương mại, vừa là nhiệm vụ chính trị giữa hai nước. Do vậy, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương đã có rất nhiều cuộc họp và văn bản chỉ đạo về vấn đề này.

Thời gian tới, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh việc hợp tác thương mại than giữa Việt Nam và Lào theo tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu, các đơn vị nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động hợp tác thương mại với Lào, trong đó có việc xây dựng Hiệp định hợp tác thương mại mua bán than với Lào.

Để có cơ sở xây dựng Hiệp định hợp tác nêu trên, Bộ trưởng yêu cầu, các đơn vị chức năng trong Bộ cũng như các Tập đoàn, Tổng Công ty có báo cáo đánh giá toàn diện về nhu cầu mua bán than giữa hai nước và các điều kiện bảo đảm cho việc thực hiện được thuận lợi, đúng quy định. Nội dung Hiệp định tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: sản lượng nhập khẩu có thể điều chỉnh theo nhu cầu thực thế; phương thức mua bán, phân bổ số lượng nhập khẩu than từ Lào cho các Tập đoàn, Tổng công ty đầu mối.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Vụ Dầu khí và Than – đơn vị đầu mối chủ trì khẩn trương lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương liên quan để sớm hoàn thiện Dự thảo Hiệp định trình Chính phủ, đảm bảo chất lượng và tiến độ được giao.