Vietcombank ghi nhận nợ dưới tiêu chuẩn tăng gấp 6 lần so với hồi đầu năm

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – HoSE: VCB) công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với lợi nhuận trước thuế tăng gần 13% cùng kỳ. Điểm đáng chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn bất ngờ tăng vọt lên gấp 6 lần so với hồi đầu năm

Vietcombank tiếp tục giữ vị trí quán quân về lợi nhuận

Cụ thể, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – HoSE: VCB) ghi nhận thu nhập lãi thuần trong quý I của ngân hàng tăng 18,6% lên 14.203 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 12,1% so với cùng kỳ, đạt 1.706 tỷ đồng. Lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh tăng hơ 81% lên gần 30.000 tỷ đồng và thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần cũng tăng 61%, lên hơn 39 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh khác mang về cho ngân hàng 1.083 tỷ đồng lãi thuần, tăng mạnh 123%. Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm từ 2.710 tỷ xuống còn hơn 1.456 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2023

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 17%, chi đến hơn 5,274 tỷ đồng và chi phí dự phòng rủi ro trong quý được Vietcombank cắt giảm 11,1% so với cùng kỳ năm trước, về còn 2.021 tỷ đồng. Kết quả, Vietcombank thu được hơn 11.221 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch 43.000 tỷ đồng lãi trước thuế được đề ra cho cả năm, Vietcombank đã thực hiện được 26% kế hoạch lợi nhuận.

Nợ dưới tiêu chuẩn tăng gấp 6 lần so với hồi đầu năm

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản ngân hàng đạt trên 1,48 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với năm trước. Cho vay khách hàng tăng 2,5% lên 1,17 triệu tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 3,1%, đạt 1,28 triệu tỷ đồng.

Phân tích chất lượng nợ cho vay

Số dư nợ xấu tăng 27% lên hơn 9.900 tỷ đồng. Trong đó dư nợ nhóm 3 tăng 508% từ 414 tỷ đồng lên 2.523 tỷ đồng; nợ nhóm 4 tăng từ 782 tỷ đồng lên hơn 979 tỷ đồng và nợ nhóm 5 giảm từ 6.623 tỷ xuống còn 6.438 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,68% lên 0,85%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/4, giá cổ phiếu VCB tăng 0,56% lên mức 90.500 đồng/ cổ phiếu.