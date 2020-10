Vietnam Airlines lỗ 10.750 tỷ đồng sau 9 tháng

Khách nội địa phục hồi nhanh là một trong những yếu tố thuận lợi giúp Vietnam Airlines có dòng tiền vào tiếp sức cho hoạt động kinh doanh, bên cạnh đó công ty cũng đẩy mạnh vay nợ ngắn hạn, các biện pháp cắt giảm chi tiêu, giãn nợ phải trả... nhằm hạn chế dòng tiền ra.

Doanh thu 9 tháng đầu năm của Vietnam Airlines đạt gần 24.000 tỷ đồng, bằng 42% so với cùng kỳ, ông Trần Thanh Hiền - Kế toán trưởng Vietnam Airlines cho biết sáng 13/10.

Sản lượng vận chuyển hành khách của hãng đạt 10,2 triệu lượt, giảm 41%; sản lượng vận chuyển hàng hóa 146.000 tấn, giảm 43%.

Đại diện Vietnam Airlines thông tin công ty lỗ ròng hợp nhất 10.750 tỷ đồng, tương đương 71% kế hoạch năm 2020. Trong đó, riêng công ty mẹ lỗ 8.737 tỷ đồng.

Đối với công ty thành viên Pacific Airlines, trong 8 tháng đầu năm ước lỗ khoảng 1.100 tỷ đồng; cả năm nay kế hoạch lỗ khoảng 1.600 tỷ đồng.

Sản lượng hành khách quý 3 của Vietnam Airlines tăng 36% so với quý 2 cho dù có thời điểm dịch bùng phát tại Đà Nẵng, tuy nhiên hãng vẫn lỗ khoảng 3.626 tỷ đồng. Trong tuần đầu tiên của tháng 10, lượng khách vận chuyển của hãng tăng 30% so với cùng kỳ. Ông Hiền cho biết, ngay cả khi lượng hành khách tăng, giá bán vẫn chưa thể đạt được so với mức trước đại dịch, điều này khiến cho hiệu quả kinh doanh thấp.

Trong giai đoạn phục hồi mùa hè, Vietnam Airlines đã mở mới 22 đường bay nội địa, tuy nhiên các đường bay này đã tạm dừng trong giai đoạn làn sóng COVID-19 thứ hai. Hiện tại, công ty đã mở lại 11 đường bay và đang có kế hoạch nghiên cứu hồi phục số còn lại.

Kể từ đầu năm, Vietnam Airlines tăng cường tìm kiếm nguồn thu thông qua các chuyến bay hồi hương, bay vận chuyển chuyên gia cũng như chuyển đổi tàu bay vận chuyển hàng hóa. Khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 2,66 nghìn, đem về doanh thu 1.924 tỷ đồng.

Theo cập nhật của đại diện Vietnam Airlines, gói hỗ trợ của Chính phủ đang trong quá trình phê duyệt và đã có những tín hiệu tích cực. Thông tin chính thức dự kiến có trong vòng 1 - 2 tháng nữa. Việc thanh lý tài sản bao gồm bán tàu bay và nghiệp vụ bán tái thuê dù triển khai khó khăn nhưng không phải không có những cơ hội.