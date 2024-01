Vietnam Airlines thuê thêm 4 máy bay phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Để đảm bảo nguồn lực phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách, Vietnam Airlines tăng cường thêm 4 máy bay Airbus A320 để phục vụ hành khách.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết: "Vietnam Airlines thuê 4 máy bay Airbus A320 thuê ướt bao gồm máy bay và phi hành đoàn, qua đó giúp Hãng bổ sung thêm gần 1.000 chuyến bay dịp này".

Vị này cho hay: "Chiếc máy bay bổ sung đầu tiên sẽ hạ cánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều ngày 25/1 và dự kiến được đưa vào khai thác ngay từ ngày 26/1. Các máy bay còn lại Vietnam Airlines sẽ nhận trong ngày đầu tháng 2/2024".

Máy bay Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Theo đó, các máy bay tăng cường có sức chứa 180 khách, được phục vụ bởi các tiếp viên của Vietnam Airlines và tiếp viên người nước ngoài theo tiêu chuẩn dịch vụ của Hãng, trừ hệ thống giải trí.

Vietnam Airlines đã lên kế hoạch sắp xếp lịch bay phù hợp cho các máy bay Airbus A320 và điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu hành khách dịp cao điểm. Hãng cũng khuyến nghị hành khách chú ý tuân thủ các quy định về số lượng kiện, trọng lượng, kích thước hành lý khi đi máy bay.

Như vậy, đến hiện tại, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) sẽ cung ứng tổng cộng 2,86 triệu ghế dịp cao điểm Tết trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế.

Để hành khách có thêm nhiều lựa chọn khi đặt vé dịp này, Vietnam Airlines Group đã tăng mạnh số lượng chuyến bay vào sáng sớm và buổi đêm với hơn 1.300 chuyến.

Cục Hàng không Việt Nam dự báo tổng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng đường hàng không năm 2024 ước khoảng 84,2 triệu khách, tăng 15% so với năm 2023 và tăng 6% so với năm 2019.

Trong đó, vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 41,5 triệu khách, tăng 3,3% so với năm 2023 và tăng 11% so với năm 2019; vận chuyển hành khách quốc tế đạt khoảng 42,7 triệu khách, tăng 15,8% so với năm 2023 và tăng 6,4% so với năm 2019.

Về hàng hóa, tổng nhu cầu vận chuyển hàng hóa đạt 1,16 triệu tấn, tăng 8,5% so với năm 2023 và bằng 92,2% so với năm 2019. Trong đó, vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 210.000 tấn, tăng 20% so với năm 2023 và bằng 81,8% so với năm 2019; vận chuyển hàng hóa quốc tế đạt 950.000 tấn, tăng 6,1% so với năm 2023 và bằng 95% so với năm 2019.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết, nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam dự kiến khoảng 61 triệu hành khách, tăng 9,3% so với năm 2023 và tăng 10,9% so với năm 2019. Trong đó, vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 41,5 triệu khách, tăng 3,3% so với năm 2023 và tăng 11% so với năm 2019. Vận chuyển hành khách quốc tế đạt 19,5 triệu khách, tăng 24,6% so với năm 2023 và tăng 10,6% so với năm 2019.