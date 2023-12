Vĩnh Hoàn (VHC) chi 20,5 tỷ đồng mở rộng vùng nuôi trồng thủy sản

CTCP Vĩnh Hoàn (HoSE: VHC) vừa thông qua Nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại An Giang.

Cụ thể, Vĩnh Hoàn thống nhất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nuôi trồng thuỷ sản, địa chỉ tại xã Nhơn Mỹ và xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang với tổng diện tích 108.853,1 m2. Số tiền chuyển nhượng Vĩnh Hoàn sẽ chi là hơn 20,5 tỷ đồng cho 6 thửa đất.



Vĩnh Hoàn mới đây cũng công bố kết quả kinh doanh tháng 11/2023 với doanh thu đạt 855 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng hơn 14% so với tháng 10 trước đó.

Đối với mảng sản phẩm, cá tra tiếp tục ghi nhận doanh thu giảm 22% so với cùng kỳ về 376 tỷ đồng. Mảng sản phẩm phụ giảm 43% về 116 tỷ và sản phẩm giá trị gia tăng giảm 23% về 8 tỷ đồng.

Ngược lại, sản phẩm sức khỏe; bánh phồng tôm; bún và bánh gạo và sản phẩm khác tăng trưởng lần lượt 33%, 41%, 63% và 136% giúp doanh thu Vĩnh Hoàn giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Các thị trường ghi nhận doanh thu tích cực là thị trường nội địa ghi nhận 325 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ; thị trường châu Âu ghi nhận doanh thu 124 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ; các thị trường khác ghi nhận doanh thu 132 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ.

Ngược lại, các thị trường kéo lùi doanh thu là thị trường Mỹ ghi nhận 213 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ, thị trường Trung Quốc ghi nhận 61 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ.