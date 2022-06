Vipesco (VPS): Chốt ngày trả cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ 5%

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (Vipesco, VPS) vừa công bố về việc chi trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt và ngày thực hiện chi trả là 15/07/2022

Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam (Vipesco, HoSE: VPS) vừa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2021

Cụ thể, Vipesco thông báo tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 5%/ mệnh giá; tức là 1 cổ phiếu sẽ nhận được 500 đồng.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để nhận quyền là ngày 30/06/2022 và ngày VPS thực hiện chi trả là 15/07/2022.

Chỉ tiêu cơ bản của Vipesco năm 2021

Năm 2021, Báo cáo tài chính hợp nhất của Vipesco, doanh thu hơn 584 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với kết quả thực hiện được trong năm 2020. Tuy vậy nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ tăng từ 14,4 tỷ lên 14,6 tỷ, tương đương tăng 1% so với năm trước. Ngoài ra, lãi cơ bản/ cổ phiếu của công ty là 550 đồng (giảm 2% so với năm trước).

Năm 2022, Vipesco đặt mục tiêu Tổng doanh thu tiêu thụ (bao gồm cả công ty mẹ và các công ty con) là 595,75 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 19,7 tỷ đồng và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 5%/ vốn điều lệ.



Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất Quý I/2022

Kết thúc quý I/2022, trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, doanh thu mà Vipesco mang về gần 92 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 28% so với quý I/2021, đạt gần 2,3 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/6, giá cổ phiếu VPS đang giao dịch tại mức 13.550 đồng/ cổ phiếu. Tăng 150 đồng so với phiên giao dịch liền kề (tương ứng tăng 1,12%)