Một nghiên cứu mới đây được thực hiện bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) chỉ ra rằng virus SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện ở Mỹ trước khi nó được phát hiện ở Trung Quốc.

Virus SARS-CoV-2 đã xuất hiện tại Mỹ sớm hơn thời điểm bùng dịch ở Trung Quốc

Một nghiên cứu được công bố đầu tuần này của CDC chỉ ra rằng các xét nghiệm mẫu máu được lấy ở Mỹ từ 13/12/2019 đã có dấu hiệu về kháng thể với virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch Covid-19. Thời điểm này sớm hơn hai tuần so với ngày mà Trung Quốc xác nhận dịch bệnh Covid-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc vào ngày 31/12/2019 và sớm hơn 1 tháng so với trường hợp Covid-19 đầu tiên được xác nhận tại Mỹ vào ngày 19/1/2020.

“Sự hiện diện của kháng thể chỉ ra rằng việc nhiễm virus SARS-CoV-2 cô lập có thể đã xảy ra ở các bang miền tây nước Mỹ sớm hơn thời điểm được ghi nhận trước đây” - các nhà nghiên cứu CDC tuyên bố trong báo cáo được công bố trên tạp chí y khoa Clinical.

Tháng trước, Ý cũng công bố một số mẫu máu được lấy từ tháng 9/2019 có sự xuất hiện của kháng thể virus SARS-CoV-2, tức sớm hơn rất nhiều thời điểm dịch bệnh bùng phát ở Vũ Hán. Còn tại Pháp, một miếng bông gạc chứa máu của bệnh nhân được lấy hôm 27/12 cũng cho kết quả dương tính với Covid-19, tức gần như cùng với khoảng thời gian Vũ Hán xác nhận những ca nhiễm đầu tiên. Những phát hiện này đã làm gia tăng thêm cuộc tranh luận giữa các chính trị gia quốc tế về nguồn gốc virus SARS-CoV-2.

Báo cáo của CDC được công bố vào thời điểm các nhóm điều tra quốc tế bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Tạp chí Y khoa The Lancet cũng đang nỗ lực tìm hiểu nguồn gốc của đại dịch chết người này. Những nghiên cứu bao gồm cả nỗ lực tìm ra loài động vật lây truyền virus sang con người. Nhưng Mike Ryan, một nhà dịch tễ học và giám đốc điều hành của chương trình y tế khẩn cấp trực thuộc WHO đã cho rằng đây là cuộc săn tìm “mò kim đáy bể”.

Theo CDC Mỹ, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích 7.389 mẫu máu được thu thập từ ngày 13/12/2019 đến 17/1/2020 tại 9 bang nước Mỹ là California, Connecticut, Iowa, Massachusetts, Michigan, Oregon, Rhode Island, Washington và Wisconsin. Trong số đó, phát hiện ra 106 mẫu máu có phản ứng với các xét nghiệm tìm kiếm kháng thể virus SARS-CoV-2. 39 mẫu máu trong số đó được thu thập từ ngày 13-16/12/2019.

Các nhà khoa học đã thực hiện thêm xét nghiệm ở 90/106 mẫu này để phân biệt các kháng thể liên quan đến chủng virus corona khác, ví như chủng gây ra cảm cúm thông thường. Nhưng báo cáo cho thấy có 84 mẫu, tức khoảng 93% có phản ứng kháng thể đặc hiệu với Covid-19.

“Những phát hiện này cho thấy rằng virus SARS-CoV-2 có thể đã xuất hiện ở Mỹ trước ngày 19/1/2020” - nghiên cứu khẳng định, nhưng không thể chỉ ra rằng liệu dịch bệnh lây lan đến Mỹ từ nguồn nào.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian từng khẳng định việc truy tìm nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 là một vấn đề khoa học phức tạp và có thể liên quan đến nhiều quốc gia và địa điểm. Chính Trung Quốc cũng phát hiện ra rằng các trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên tại quốc gia này có thể xuất hiện từ ngày 17/11/2019 hoặc sớm hơn nhiều thời điểm dịch bệnh được ghi nhận tại Vũ Hán vào cuối tháng 12/2019.

Một số ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận có liên quan đến chợ hải sản Huanan, nơi buôn bán động vật hoang dã tại Vũ Hán. Nhưng theo WHO, vai trò của khu chợ này trong đợt bùng phát dịch bệnh là không rõ ràng vì không thực hiện được nghiên cứu dịch tễ học phân tích sự tiếp xúc giữa người mua và người bán tại chợ.