VN-Index "rơi" về dưới ngưỡng 1.270 điểm

VN-Index hôm nay (22/10) để mất điểm trong thời điểm cuối phiên, đóng cửa giao dịch ở mức 1.269,89 điểm. Tại sàn Hà Nội, chỉ số giảm 1,92 điểm còn 225,5 điểm.

Toàn thị trường ghi nhận 24 mã tím trần, 256 mã tăng giá, 447 mã giảm và 860 mã đứng tham chiếu. Tính riêng rổ VN30, số mã tăng và giảm lần lượt là 5 mã và 23 mã.



Sau nhiều phiên nhà đầu tư giữ tâm lý thận trọng, thanh khoản hôm nay đã có chút khởi sắc. Trên sàn HoSE ghi nhận 728,5 triệu đơn vị khớp lệnh, tương ứng giá trị đạt 17.540 tỷ đồng.

Nhóm tài chính ngập sắc đỏ. Nguồn: Vietstock.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tích cực đến chỉ số chung hôm nay bao gồm VHM, EIB, GMD, MWG, LGC, TCB, VCF... với 1,69 điểm tăng. Trong khi đó, GVR, BID, FPT, VCB, CTG, MSN... là những mã đè nặng và lấy đi 6,97 điểm của chỉ số chung.

Tại thời điểm kết phiên, nhóm tài chính vẫn ghi nhận sắc đỏ lan tỏa, nhất là đối với nhóm chứng khoán. Đơn cử: SSI, VCI, HCM, VND, FTS, VIX, MBS... Trong khi đó, EIB, TCB, HDB là một trong số ít những mã giữ được sắc xanh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Nhóm EIB vẫn giữ sóng trong những phiên gần đây. Chốt phiên hôm nay, EIB tăng 3,85% lên 21.600 đồng/cp với 29 triệu đơn vị được "sang tay".

Đáng chú ý, trong thông cáo phát đi gần đây, Eximbank hé mở kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm như sau: Tổng tài sản tăng 11% so với đầu năm, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Tổng huy động tăng 9,1% so với đầu năm; tăng 12.2% so với cùng kỳ.

Dư nợ tăng 15,1% so với đầu năm, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đều tăng qua các quý (trong đó lợi nhuận trước thuế quý 3 tăng 39% so với cùng kỳ). Tỷ lệ an toàn vốn CAR luôn ở ngưỡng 12 - 14% (cao hơn so với ngưỡng 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước).

Trong khi đó,ở nhóm bất động sản, VHM là mã duy nhất trong bộ 3 cổ phiếu "họ Vin" tăng điểm trong hôm nay, còn VRE -2,62%; VIC -0,12%. Ngoài ra, nhiều mã giảm sâu như: KBC -3,67%, IDC -3,06%,...

Ở nhóm nguyên vật liệu, các cổ phiếu đầu ngành thép vẫn ngập trong sắc đỏ, trong đó GVR -4.12%, DGC -1,68%, HPG -0,37%,... Các ngành như công nghệ thông tin, tiêu dùng thiết yếu.. cũng ghi nhận điều chỉnh.

Tính riêng sàn HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 160 tỷ đồng, tập trung xả FUEVFVND, KDH, VRE, FRT...

Nhóm phân tích của Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định, trong 1-2 tuần tới, VN-Index có thể thoát tình trạng tích lũy trong biên độ hẹp dần như hiện nay. Trong trường hợp tích cực, chỉ số chính duy trì được xu hướng tăng ngắn hạn, kỳ vọng có thể lên lại ngưỡng kháng cự 1.300 điểm.

Tuy nhiên đây là vùng kháng cự rất mạnh, tương ứng đỉnh giá các tháng 6-8/2022 cũng như từ đầu năm. VN-Index chỉ có thể vượt kháng cự mạnh này trong thời gian tới khi có sự đồng thuận của các nhóm ngành.

Trong ngắn hạn, SHS khuyến nghị không mua đuổi khi VN-Index hướng đến vùng 1.300 điểm. Các vị thế giải ngân cần cẩn trọng, chọn lọc các mã chất lượng tốt, khi thị trường đang trong giai đoạn đón nhận thông tin kết quả kinh doanh. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã cổ phiếu đầu ngành, nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh quý II tăng trưởng tốt, triển vọng kết quả kinh doanh quý III tăng trưởng tích cực.