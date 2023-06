VNECO (VNE): Dự trình kế hoạch lãi tăng 140%, tập trung nguồn vốn cho Dự án tại Huế

Theo dự thảo ĐHĐCĐ năm 2023, VNECO kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt 15,5 tỷ đồng, vượt 140% so với thực hiện năm 2022. VNECO sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng nhà liền kề và khai thác 80 lô đất còn lại trong dự án Mỹ Thượng.

Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam (HoSE: VNE) vừa có thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Dự kiến, Đại hội được tổ chức ngày 29/6/2023 tại TP. Đà Nẵng.

Năm 2022 VNECO đạt 6,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

Năm 2022, VNECO ghi nhận tổng doanh thu 1.280 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6,5 tỷ đồng, lần lượt đạt 44% và 6,3% so với kế hoạch năm đề ra. Trong đó, tổng doanh thu bán hàng là 1.260 tỷ đồng, doanh thu tài chính và thu nhập khác là 20,3 tỷ đồng.



Trong dự thảo, lãnh đạo VNECO cho biết, lạm phát của Việt Nam được thông báo ở mức thấp, tuy nhiên giá cả các yếu tố đầu vào của lĩnh vực xây dựng lại ở mức rất cao. Lãi suất huy động vốn cao và dòng tín dụng trong nước bị thắt chặt, đồng nội tệ mất giá so với USD, dẫn đến tăng chi phí và biên lợi nhuận giảm.

VNECO vẫn còn vướng mắc về thủ tục pháp lý chưa được tháo gỡ đối với khu vực bất động sản nhà ở, Quy hoạch Tổng sơ đồ điện VII chậm ban hành dẫn đến nhiều dự án mục tiêu trong năm chưa thể triển khai được.

Các dự án lưới điện trong EVN tiếp tục chậm trễ kéo dài do vướng về giải phóng mặt bằng, thủ tục pháp lý theo Luật đầu tư. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu tăng cao, giá vật tư thiết bị biến động mạnh theo lạm phát toàn cầu, tỷ giá tăng dẫn đến một số dự án phải dừng thi công dở dang, nhiều dự án đấu thầu chậm, không thành công. Tình hình thanh toán của chủ đầu tư rất chậm, dòng tiền luân chuyển rất khó khăn.

Năm qua, VNECO đã thi công hoàn thành đóng điện các công trình đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư như: Đz 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi (hoàn thành 28/9/2022), Đz 500kV Vĩnh Tân – Vân Phong (hoàn thành 30/12/2022), TBA 220kV Tam Phước (hoàn thành 23/12/2022), Đz 110kV Tam Kỳ - Tam Thăng (hoàn thành 14/12/2022).

Tuy nhiên, doanh thu xây lắp đặt đạt 494/2.350 tỷ đồng, đạt 21% kế hoạch. Nguyên nhân do chủ đầu tư chậm giao mặt bằng thi công, vướng đền bù, phụ thuộc thời gian cắt điện, điều kiện thời tiết, thiếu vốn, nhiều công trình có khối lượng lớn nằm trong kế hoạch doanh thu năm 2022 nhưng không thể thi công hoàn thành như TBA 220kV Bá Thiện, Đz 220kV Việt Trì – Tam Dương – Bá Thiện và TBA 220kV…

Cụm công trình Đường dây 220kV đấu nối Nhà máy điện gió Cà Mau 1. TBA 220kV + Mở rộng ngăn lộ đấu nối cụm Nhà máy điện gió Cà Mau 1 đã đưa vào kế hoạch năm 2022 hơn 770 tỷ đồng nhưng doanh thu thực hiện là 59 tỷ đồng do chủ đầu tư chưa ban hành hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng đã thi công hoàn thành trong năm 2022 nên không nhận được doanh thu.



VNECO dự báo năm 2023 chính sách về khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo sẽ bị chững lại

Lãnh đạo VNECO nhân định năm 2023 là năm nhiều cơ hội và thách thức. Đặc biệt, khi phụ tải ngành điện năm 2022 tăng chậm hơn nhiều so với tốc độ tăng GDP, tỷ trọng năng lượng tái tạo toàn hệ thống đã đạt 26,5% (tỷ trọng rất cao). Do đó các chính sách về khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo sẽ bị chững lại, do phải chờ bổ sung hoàn thiện các thủ tục pháp lý sau khi có quy hoạch điện VIII được phê duyệt.

Dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Ảnh: Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023

VNECO dự trình kế hoạch tổng doanh thu năm 2023 đạt 1.917 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế kỳ vọng 15,5 tỷ đồng, lần lượt vượt 52% và 140% so với kế hoạch năm 2022. Vốn điều lệ duy trì 904,3 tỷ đồng.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, VNECO dự kiến tích cực tham gia công tác thị trường, tìm kiếm việc làm trên cơ sở xây dựng chiến lược giá hợp lý, cạnh tranh, gia tăng thị phần năm sau cao hơn năm trước với tốc độ tăng trưởng doanh thu trên 15%/năm; Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 về tái cấu trúc, hệ thống nhằm xây dựng đơn vị thành viên ngày càng mạnh, giao trọn gói khối lượng lớn thi công các công trình; Đầu tư các phương tiện máy móc chuyên ngành, nhân lực thi công chuyên nghiệp; Phát triển hoạt động kinh doanh thương mại đạt mức chuyên nghiệp, hiệu quả nhằm hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động xây lắp.

Đối với các hoạt động đầu tư bất động sản, VNECO dự thảo kế hoạch tập trung nguồn vốn để hoàn thiện phần nghĩa vụ hạ tầng còn lại của Dự án Mỹ Thượng, Tập trung nguồn vốn để đẩy nhanh quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý cho công tác chuẩn bị đầu tư; Tận dụng giai đoạn trầm lắng của thị trường để hoàn thiện công tác pháp lý, sẵn sàng đón đầu làn sóng tăng trưởng trở lại của thị trường bất động sản…

Về dự án Khu đô thị mới Mỹ Thượng - TP. Huế, VNECO dự trình kế hoạch tiếp tục đầu tư xây dựng nhà liền kề và khai thác 80 lô đất còn lại, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và hồ sơ dự án triển khai đầu tư giai đoạn tiếp theo dự án tổ hợp chung cư và thương mại dịch vụ tại các lô CT2, CT3, CT4 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản ghi nhận 3.756 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 2.719 tỷ đồng, lần lượt giảm 6,3% và 8,6 với đầu năm.

Trong quý I/2023, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 251 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ghi nhận 2,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 40% và 50,5% so với cùng kỳ năm 2022.