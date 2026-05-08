Vốn ưu đãi “chắp cánh” cho phụ nữ vùng cao Đà Nẵng làm kinh tế, thoát nghèo bền vững

Mở lối thoát nghèo bền vững cho người Cơ Tu

Điển hình là chị Alăng Thị Điểm, thôn Bhloóc, xã AVương một phụ nữ đơn thân nhưng giàu nghị lực. Năm 2016, từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng của Phòng giao dịch NHCSXH Tây Giang, chị đầu tư mua 2 con heo giống (1 đực, 1 cái) và xây dựng chuồng trại. Với sự cần cù, chịu khó học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi, từ một con nái ban đầu, chị đã nhân đàn lên 6 heo giống với tổng đàn hơn 30 con lớn/nhỏ. Mỗi năm, chị xuất bán 2 lứa, mỗi lứa mang lại lợi nhuận hơn 50 triệu đồng.

Có vốn ưu đãi tiếp sức, chị Alăng Thị Điểm, thôn Bhloóc, xã AVương, TP Đà Nẵng đã xây dựng được trang trại chăn nuôi kết hợp với trồng trọt. Ảnh: T.H.

Không dừng lại ở đó, chị tiếp tục đầu tư nuôi bò, đến nay đã có 5 con bò giống, mỗi năm sinh sản từ 3–5 bê con. Song song với chăn nuôi, chị còn phát triển 6ha quế, hiện đã hơn 10 năm tuổi, chuẩn bị cho thu hoạch. Nhờ nguồn thu ổn định, đến năm 2025, chị đã hoàn trả toàn bộ vốn vay của ngân hàng.

Chia sẻ về hành trình vươn lên, chị Alăng Thị Điểm cho hay: "Nhờ có vốn vay của Nhà nước, tôi mới có điều kiện làm ăn. Ban đầu cũng lo lắng lắm, nhưng mình cố gắng học hỏi, chịu khó làm thì cũng có kết quả. Nay cuộc sống đã ổn định hơn, tôi dự định sẽ tiếp tục vay thêm vốn để mở rộng chăn nuôi...".

Chị Điểm xúc động nhớ lại, là một phụ nữ đơn thân, chị cũng muốn phát triển kinh tế như người khác nên chị bắt đầu vay vốn NHCSXH năm 2016 với số tiền 50 triệu đồng để mua giống, đầu tư chuồng trại. Lúc đó mua được hai con (1 heo đực và 1 heo cái). Một năm sau nuôi đẻ ra chị nhân giống lên, đến nay được 6 con nái, mỗi con nái đẻ một năm hai lứa, trừ chi phí còn lãi 40-50 triệu đồng.

Từ mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt hộ chị Alăng Thị Điểm đã thoát nghèo bền vững, trở thành hộ khá giả trong vùng. Ảnh: T.H.

Cùng với chị Điểm, chị Bnướch Thị Blắc, thôn R’cung, xã AVương cũng là một điển hình trong phong trào phụ nữ Cơ Tu làm kinh tế giỏi. Từ nguồn vốn vay NHCSXH, chị mạnh dạn đầu tư chuồng trại, phát triển chăn nuôi gà quy mô lớn, kết hợp trồng quế và cây ăn quả.

Đến nay, chị đã sở hữu hơn 1,6ha cam, 3ha quế và duy trì đàn gà hơn 1.500 con mỗi lứa, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra, gia đình chị còn đầu tư xe cơ giới, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Chị Bnướch Thị Blắc, thôn R’cung, xã AVương, TP Đà Nẵng mạnh dạn vay vốn từ NHCSXH đầu tư chuồng trại chăn nuôi gà. Ảnh: T.H.

Chị Bnướch Thị Blắc nói: Trước đây khi mới lập gia đình rất khó khăn, chính vì khó khăn hai vợ chồng quyết tâm vươn lên, vợ chồng chị đã vay vốn NHCSXH về mở trang trại và trồng trọt, buôn bán. Hai vợ chồng tiết kiệm một ít tiền mở rộng thêm bên cơ giới, mua xe múc và xe tải san lấp mặt bằng mở đường keo cho bà con thuận tiện, vận chuyển các mặt hàng như mây, sắn, quế, đồng thời thu mua các loại nông sản khác tại nhà.

Không chỉ là hộ thoát nghèo bền vững, chị còn trở thành một trong những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của xã AVương và TP Đà Nẵng.

Tiếp tục tiếp vốn cho người dân vùng cao

Hoạt động tín dụng chính sách tại xã AVương đang cho thấy những chuyển biến tích cực, trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội ở khu vực miền núi. Theo ông Vũ Định – Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Tây Giang (TP Đà Nẵng), việc triển khai các chương trình cho vay ưu đãi thời gian qua được thực hiện đồng bộ, đúng đối tượng, qua đó phát huy hiệu quả rõ rệt trong đời sống người dân.

Thực tế cho thấy, nhiều mô hình sử dụng vốn vay đã mang lại kết quả thiết thực, tiêu biểu là trường hợp của chị Alăng Thị Điểm và chị Bnướch Thị Blắc. Đây là hai hộ gia đình phụ nữ trẻ tại xã AVương mạnh dạn tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực chăn nuôi.

Không chỉ sử dụng vốn đúng mục đích, hai hộ tiêu biểu trên còn tổ chức sản xuất hiệu quả, từng bước nâng cao thu nhập, hoàn trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn. Từ chỗ còn nhiều khó khăn, đến nay, cả hai hộ đã vươn lên ổn định kinh tế, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương.

Tín dụng chính sách, nguồn lực quan trọng cho người dân Đà Nẵng xây dựng các mô hình kinh tế, tạo sinh kế bền vững. Ảnh: T.H.

Đáng chú ý, không dừng lại ở việc phát triển kinh tế hộ gia đình, chị Alăng Thị Điểm và chị Bnướch Thị Blắc còn tích cực chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ các hộ phụ nữ khác trên địa bàn cùng tiếp cận mô hình chăn nuôi hiệu quả. Vai trò tiên phong của hai hộ đã góp phần lan tỏa tinh thần tự lực, chủ động vươn lên trong cộng đồng dân cư.

Ông Vũ Định cho biết, trong thời gian tới, Phòng Giao dịch NHCSXH Tây Giang sẽ tiếp tục khảo sát, bổ sung nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ, đồng thời nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả như trên ra toàn xã AVương, cũng như các địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Về kết quả cụ thể, trong năm 2025, nguồn vốn tín dụng chính sách tại xã AVương đã hỗ trợ 726 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tiếp cận vốn vay; qua đó tạo việc làm cho 240 lao động. Đồng thời, chương trình còn góp phần xây dựng, sửa chữa 300 ngôi nhà, cải thiện điều kiện sống cho người dân. Bước sang 3 tháng đầu năm 2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 116 tỷ đồng, tăng 4% so với cuối năm 2025; tổng dư nợ đạt hơn 94 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng quý I. Đặc biệt, không phát sinh nợ quá hạn, cho thấy chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ.

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ đóng vai trò “đòn bẩy” phát triển sản xuất mà còn góp phần thay đổi tư duy, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng của người dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để xã AVương tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững trong thời gian tới.