Vụ án Cục Lãnh sự: Bắt cựu cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam 2 cựu cán bộ ngoại giao cùng 1 đồng phạm

Ngày 4/10, trao đổi với Báo Người Lao Động, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Kiêm Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Hồng Hà, cựu cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, về tội "Nhận hối lộ" và Nguyễn Lê Ngọc Anh, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Hoàng Anh Kiếm, nghề nghiệp tự do bị khởi tố, bắt giam về tội "Đưa hối lộ".

Các bị can trong vụ án bị khởi tố trước đó. Ảnh: Bộ Công an

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, các bị can nêu trên bị khởi tố do có sai phạm liên quan đến vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố.



Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với 3 bị can nêu trên.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

Liên quan đến vụ án này, đến nay Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam cùng về tội Nhận hối lộ gồm: Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự; Đỗ Hoàng Tùng, Phó cục trưởng Cục lãnh sự; Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Cục lãnh sự và Lưu Tuấn Dũng Phó phòng Bảo hộ công dân (Cục lãnh sự).

Các cựu lãnh đạo, cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) bị bắt gồm: Trần Văn Dự, cựu Phó cục trưởng; Vũ Sỹ Cường và Vũ Anh Tuấn, cùng là cựu cán bộ cục này, và nhiều bị can khác.

Mới đây nhất, ngày 27/9/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Quang Linh (SN 1974 là Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ).

Tại cuộc họp báo hồi cuối tháng 6, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra cho biết kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỉ đồng và hàng trăm ngàn USD.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết có gần 2.000 "chuyến bay giải cứu" người Việt từ nước ngoài về trong các đợt dịch COVID-19 vừa qua. Có chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỉ đồng.