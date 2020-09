Xem đất 'thành phố Thủ Đức' bị đưa xuống Đồng Nai

Lợi dụng sự quan tâm của các nhà đầu tư với thị trường TP Thủ Đức tương lai, nhiều công ty bất động sản dụ khách tìm hiểu đất nền khu vực này, nhưng lại đưa thẳng xuống Đồng Nai.

Hai tuần trở lại đây, sự quan tâm của các nhà đầu tư cá nhân về bất động sản khu Đông TP.HCM tăng đột biến.

Nhu cầu tìm môi giới dẫn đi xem đất ở các quận Thủ Đức, quận 2, quận 9 gia tăng nhưng không phải ai cũng được giới thiệu những sản phẩm đúng như lời quảng cáo.

Hẹn xem đất Thủ Đức nhưng bị đưa đi Trảng Bom

"Alo chị Ngọc ơi, chị chuẩn bị đi chưa? Xe của công ty em đã chờ sẵn ở số 105 Điện Biên Phủ (Bình Thạnh), chị qua sớm rồi mình đi", người môi giới tên T.L gọi cho chị Hồng Ngọc (31 tuổi) từ 7h sáng.

T.L là người rao bán mảnh đất 82 m2 mặt tiền đường số 5, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức với giá 2,4 tỷ đồng , tương đương khoảng 29 triệu đồng/m2. Trong tháng 8, giá đất thổ cư mặt tiền đường tại Trường Thọ có giá rao bán khoảng 60-90 triệu đồng/m2 nên mảnh đất giá rẻ bất ngờ này khiến chị Ngọc quyết định đi xem thử.

Khoảng 7h30 đến điểm hẹn, chị gọi lại cho T.L thì có 2 nhân viên môi giới khác ra đón và đưa chị vào một quán cà phê đông đúc gần đó để đợi xe. Những người này đều giới thiệu là đồng nghiệp làm chung công ty của T.L.

Khoảng 30 nhân viên môi giới ngồi kín quán cà phê, liên tục gọi khách đi xem đất, một số người khác chăm sóc khách hàng của mình.

Nhóm môi giới chuẩn bị các tài liệu sẵn để giới thiệu với khách hàng ngay trên xe khách. Ảnh: Hà Bùi.

Sau 15 phút chờ đợi, toàn bộ khách hàng được dẫn lên 2 chiếc xe khách 29 chỗ đã đợi sẵn ngoài cửa và bắt đầu "tour xem đất" ở nhiều khu vực khác nhau. Khách trên xe hầu hết là những người trung niên và cao tuổi, mỗi người được 2-3 nhân viên môi giới thay phiên nhau chăm sóc như mời bánh và nước trái cây ăn sáng, chơi giải câu đố lấy quà...

Theo môi giới, vì nhu cầu khách đi xem đất đông nên công ty bố trí xe và đưa khách hàng cùng đi từng khu vực dọc theo Xa lộ Hà Nội. Ngồi cạnh chị Ngọc là bà Thanh Trúc, 56 tuổi. Bà cho biết do có nhu cầu mua nhà cho con gái nên buổi sáng hôm nay cũng được hẹn đi xem một số lô đất ở Bình Thạnh và quận 2.

Xe lăn bánh được 20 phút, một số người bắt đầu kéo rèm cửa sổ và phát hiện đoàn xe đang ở trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn cầu Long Thành. Lúc này, các khách hàng trên xe bắt đầu lên tiếng hỏi môi giới đang đưa mình đi đâu.

Những người này cho biết công ty họ "đột xuất" thông báo có một dự án đất nền mới gần quốc lộ 51, giá còn rẻ và muốn giới thiệu đến khách hàng. Chính vì vậy, xe sẽ đưa khách đi xem dự án trước và sau đó trở về TP.HCM xem đất ở quận 2, quận 9, Thủ Đức.

Đồng thời, các môi giới đều thuyết phục rằng đất ở những địa điểm khách muốn đi xem ban đầu giá đã tăng cao, đặc biệt dễ bị "dính quy hoạch" vì đề án thành phố Thủ Đức trong tương lai.

Khoảng 30 phút sau, đoàn khách được đưa đến một khu đất ở xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cách trung tâm TP.HCM gần 50 km.

Hàng chục xe đưa khách đi xem đất mỗi tuần

Theo một người dân địa phương sinh sống lâu năm tại đây, chuyến xe đưa chị Hồng Ngọc xuống Trảng Bom này chỉ là một trong hàng chục chuyến xe khách đưa người đầu tư đất đến mỗi tuần.

Điểm chung của những người đầu tư này là họ đều có nhu cầu muốn xem đất trong TP.HCM thay vì đất Đồng Nai.

Khu đất được phân lô, bán nền để giới thiệu cho những người mua đất từ TP.HCM xuống. Ảnh: Hà Bùi.

"Công ty này thường xuống vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7. Các công ty khác sẽ xuống vào ngày còn lại. Người đi xem đất đều là khách từ TP.HCM bị đưa xuống đây để họ giới thiệu các khu đất đã phân lô của mình. Không ít người thất vọng bỏ về giữa chừng", người này nói thêm.

Trung bình, mỗi ngày đều có 1-2 xe đưa người đi xem đất xuống khu vực với quy mô lớn. Tuy nhiên, trên các chuyến xe này chỉ có khoảng 30-40% là khách đi xem, còn lại là đông đảo môi giới đi cùng để giới thiệu đất dự án.

Các lô đất ở đây thường được phân lô theo diện tích khoảng 100 m2 và được bán với giá 15-16 triệu đồng/m2.

Anh Yên, một môi giới lâu năm trong khu vực trung tâm TP.HCM, cho biết những công ty này thực tế không có lô đất nào ở Thủ Đức, quận 2, quận 9 như họ quảng cáo. Khi đăng trên một số trang môi giới trực tuyến, họ thường đưa ra những mảnh đất, căn nhà giá rẻ bất ngờ ở khu vực nhiều khách hàng quan tâm để "lùa khách" về thị trường tỉnh.

Thông tin về đề án thành lập TP Thủ Đức trở thành một cú hích cho thị trường đất nền vốn đang trong tình trạng ảm đạm từ đầu năm đến nay do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Mức độ quan tâm của người đầu tư vào đất nền khu phía Đông, đặc biệt tại quận Thủ Đức tăng đột biến vào thời điểm trung tuần tháng 8. Chính vì vậy, nhiều sàn bất động sản đã sử dụng một số chiêu trò để thu hút nhóm khách hàng có nhu cầu đầu tư vào lúc này, hướng họ đến các dự án đất nền vùng ven.

Theo số liệu của Batdongsan.com.vn, giá chào bán đất nền, nhà riêng, nhà trong hẻm, căn hộ tại Thủ Đức đều tăng nhẹ 0,5-1,2% tùy từng phân khúc. Riêng những khu vực được quy hoạch thành trung tâm của TP Thủ Đức tương lai, giá chào bán đã tăng mạnh.

Theo thống kê của Chợ Tốt Nhà, giá nhà, đất trung bình toàn quận Thủ Đức trong quý III tăng nhẹ 4-6% so với quý I, tuy nhiên đất nền ở phường Trường Thọ ghi nhận mức tăng đột biến tới 43%, tương đương tăng thêm 12 triệu đồng/m2. Giá đất ở khu vực này đã có dấu hiệu tăng từ đầu năm, tuy nhiên chỉ thực sự bứt phá so với các phường khác khi bước vào thời điểm tháng 8.

Tuy nhiên, lượng giao dịch thực tế tại khu vực lại khá thấp, không có nhiều thay đổi so với thời điểm trước đó. Đặc biệt, đất nền khu vực cuối quận 9 có ghi nhận giảm 10-20% so với cùng thời điểm năm trước do những nhà đầu tư kẹt vốn trong dịch bệnh cần bán nhanh để xoay vòng dòng tiền kinh doanh.