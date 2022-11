Xếp dỡ Hải An (HAH) vượt 546% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau 9 tháng

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần tăng 64% lên 778,5 tỷ đồng, lợi nhuận gộp cũng tăng gần gấp đôi, lên gần 274,3 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 546% lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần 778,5 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động tài chính tăng 54% lên gần 6 tỷ đồng. Đồng thời chi phí tài chính tăng 79%, lên gần 16 tỷ đồng, trong đó hơn 14,1 tỷ đồng là chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 65% lên gần 31,3 tỷ đồng (tăng 65%). Kết quả, HAH báo lãi quý III là 274,3 tỷ đồng, tăng 172% so với cùng kì năm trước.



Doanh nghiệp đã giải trình nguyên nhân kết quả kinh doanh quý III/2022 như sau:

- Tổng số tàu trong đội tàu Hải An quý III năm nay tăng lên 10 tàu, nhiều hơn quý III/2021 (8 tàu). Số lượng tàu cho thuê cũng nhiều hơn.

- Sản lượng vận tàu tuy thấp hơn do số tàu tự khai thác ít hơn nhưng giá cước và các phụ phí quý III năm nay lại tăng so với cùng kì năm trước nên kết quả kinh doanh đội tàu tăng mạnh.

- Ngoài ra, lợi nhuận ghi nhận từ các công ty liên kết cũng tăng gần 2 lần so với cùng kì năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, Hải An ghi nhận doanh thu tăng 84% lên 2.360 tỷ đồng, lãi ròng hơn 577 tỷ đồng, tăng 203% so với cùng kỳ.

Năm 2022, HAH đặt mục tiêu doanh thu 1.661,11 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 157,8 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, HAH thực hiện vượt 142% doanh thu và 546% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022.

Tính tới ngày 30/09/2022, tổng tài sản của HAH tăng 45% lên 4.674 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng 57% lên 2.017 tỷ đồng trong đó các khoản phải thu ngắn hạn là 1.011 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 65% lên 79,8 tỷ đồng, tài sản dài hạn tăng 37% lên 2.656 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định là 2.092 tỷ đồng tăng 136%.

Trong kỳ, tiền và các khoản tiền tương đương tiền tăng 29% ở mức 624 tỷ đồng trong đó tiền mặt là 22 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng tăng 70% lên 349 tỷ đồng, các khoản tương đương tiền giảm 9% xuống còn 253 tỷ đồng; phải thu ngắn hạn của khách hàng là 276 tỷ đồng; ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ tăng lên 2,7 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 45% lên 4.674 tỷ đồng, trong đó:

- Nợ ngắn hạn là 890 tỷ đồng tăng 43%: phải trả người bán ngắn hạn tăng 55% lên 122 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính tăng 16% lên 272 tỷ đồng.

- Nợ dài hạn tăng 46% ở mức 1.037 tỷ đồng; phải trả người bán dài hạn tăng lên 1037 tỷ đồng tương đương 46,1%, vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 54% lên 861 tỷ đồng.

- Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 55% đạt mức 2.747 tỷ đồng.

Kết phiên ngày 03/11/2022 cổ phiếu HAH giao dịch ở mức 34.450đ/cp tăng 1,92% so với phiên trước.